Пономарев: «На месте Гинера даже снизил бы Чалову зарплату»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался по поводу переговоров о продлении контракта нападающего Федора Чалова с красно-синими.

«Чалов задурил по поводу зарплаты. Теперь он хочет получать 2,5 миллиона евро за сезон, нынешняя зарплата его не устраивает. Тоже мне игрок нашелся. Зря он амбиции тут показывает. Я бы на месте Гинера даже снизил ему зарплату. А то выпендривается, что уйдет. Он там все равно никому не нужен, в Европе», – сказал Пономарев.