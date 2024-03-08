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    • Пономарев: «На месте Гинера даже снизил бы Чалову зарплату»

    Пономарев: «На месте Гинера даже снизил бы Чалову зарплату»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался по поводу переговоров о продлении контракта нападающего Федора Чалова с красно-синими.

    «Чалов задурил по поводу зарплаты. Теперь он хочет получать 2,5 миллиона евро за сезон, нынешняя зарплата его не устраивает. Тоже мне игрок нашелся. Зря он амбиции тут показывает. Я бы на месте Гинера даже снизил ему зарплату. А то выпендривается, что уйдет. Он там все равно никому не нужен, в Европе», – сказал Пономарев.

    • Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца года.
    • Cтоимость 25-летнего футболиста оценивается Transfermarkt в 12 миллионов евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 11:21
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1709887180
    Правильно, пускай за еду работает. Ато разбалывали футболистов. Всех посадить на Педигри из миски в ногах. Будет хорошо играть, за ушком почешит.
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    Дубина
    1709889307
    Ржу ни могу над кобылами!
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    WE ARE FOR PETER
    1709889813
    Пономарь как и ловчев пургу гонит,отстал от жизни! Чалов не просил бы добавки будь у него конкуренция!
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    Cleaner
    1709890823
    Согласен, Чалов, кроме ЦСКА, никому особо и не нужен. А на такую зарплату его никто не возьмет. Не наиграл Чалов на контракт в 2.5 миллиона. Ну совсем не наиграл...(
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    ss21
    1709891836
    Все по делу, Чалов с трудом конкурирует с Зеболотным.
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    TIMOTHY
    1709898494
    Гинер вроде как не рулит уже
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