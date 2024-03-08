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    • Кафанов ответил, может ли Лунев стать первым номером в сборной России

    Кафанов ответил, может ли Лунев стать первым номером в сборной России

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игровые кондиции голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.

    «Лунeв – лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунeв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но, так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

    Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны», – сказал Кафанов.

    • Лунев включен в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.
    • Игры пройдут 21 и 25 марта на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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    Источник: Metaratings.ru

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