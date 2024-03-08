Кафанов ответил, может ли Лунев стать первым номером в сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игровые кондиции голкипера «Карабаха» Андрея Лунева.

«Лунeв – лучший российский вратарь сейчас? Нет, не можем его сравнить с другими голкиперами, потому что он не играет в РПЛ, а другие наши вратари сейчас не играют в еврокубках. Лунeв – лучший российский вратарь, который играет за рубежом. Но, так как наши клубы не играют в еврокубках, будет некорректное сравнение.

Будет ли Андрей первым номером в марте в сборной? Когда все вратари приедут на сбор в Новогорск, сначала на них посмотрю на тренировках и побеседую. После этого я определюсь с тем, кто будет играть какой матч и сколько вратарей будут заиграны», – сказал Кафанов.