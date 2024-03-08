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    • «Барселона» – «Мальорка»: прогноз на матч 28 тура Примеры, 8 марта

    «Барселона» – «Мальорка»: прогноз на матч 28 тура Примеры, 8 марта

    В 28 туре чемпионата Испании «Барселона» дома сыграет с «Мальоркой». Игра состоится в пятницу, 8 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Барселона»

    Каталонцы с 58 очками идут на третьем месте. Команда в 27 матчах чемпионата страны выиграла 17 матчей, 7 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Забила «Барселона» 56 голов, но пропустила 34 мяча.

    В последних 3 матчах Примеры «Барселона» 2 раза сыграла вничью и одержала победу.

    «Мальорка»

    Команда с 27 очками идет на 15 месте. «Мальорка» выиграла 5 матчей, в 12 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Забила команда 24 гола и пропустила 34 мяча.

    В последних 3 матчах Примеры «Мальорка» выиграла 2 встречи и однажды сыграла вничью.

    Прогноз на матч «Барселона» – «Мальорка»

    В трех последних очных встречах дважды выиграла «Барселона», в одном матче была зафиксирована ничья.

    Каталонцы – явный фаворит встречи. Наверняка подопечные Хави выиграют поединок. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.50).

    Источник: «Бомбардир»

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