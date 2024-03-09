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    Хави прокомментировал победу «Барселоны» над «Мальоркой»

    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги выигранного матча 28-го тура Примеры против «Мальорки».

    • Каталонцы победили дома со счетом 1:0.
    • Единственный гол на 73-й минуте забил Ламин Ямаль.
    • «Барса» сократила отставание от лидирующего «Реала» до 5 очков.

    «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть крупно. Но соперник очень хорошо работал в обороне.

    Было сложно атаковать линию из пяти человек, выставленную «Мальоркой». Пенальти мог бы изменить ход матча.

    Эта победа позволит нам остаться на вершине. Думаю, со дня моего решения уйти команда стала лучше. Я настроен оптимистично», – сказал Хави.

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    Источник: Sport.es

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