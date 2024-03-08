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    «Наполи» – «Торино»: прогноз на матч 28 тура Серии А, 8 марта

    В пятницу, 8 марта, в 28-м туре Серии А встречаются «Наполи» и «Торино». Игра состоится в Неаполе, начало – в 22:45 (мск).

    «Наполи»

    Команда Франческо Кальцона находится на 7-м месте, набрав 43 очка. «Наполи» одержал 12 побед, 7 матчей сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 42:31.

    От 4-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов, неаполитанцы отстают на 8 очков.

    «Торино»

    «Торино» набрал 37 очков в 27 играх и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Ивана Юрича добыли 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 25:25.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 07.01.24 «Торино» – «Наполи» – 3:0;
    • 19.03.23 «Торино» – «Наполи» – 0:4;
    • 01.10.22 «Наполи» – «Торино» – 3:1;
    • 07.05.22 «Торино» – «Наполи» – 0:1;
    • 17.10.21 «Наполи» – «Торино» – 1:0.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»

    «Наполи» добыл 2 победы кряду над «Сассуоло» и «Ювентусом» и вернулся в борьбу за еврокубки – есть даже шансы попасть в ЛЧ. Мотивация хозяев сыграет решающее значение, наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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