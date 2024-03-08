В пятницу, 8 марта, в 28-м туре Серии А встречаются «Наполи» и «Торино». Игра состоится в Неаполе, начало – в 22:45 (мск).

«Наполи»

Команда Франческо Кальцона находится на 7-м месте, набрав 43 очка. «Наполи» одержал 12 побед, 7 матчей сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 42:31.

От 4-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов, неаполитанцы отстают на 8 очков.

«Торино»

«Торино» набрал 37 очков в 27 играх и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Ивана Юрича добыли 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 25:25.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»

«Наполи» добыл 2 победы кряду над «Сассуоло» и «Ювентусом» и вернулся в борьбу за еврокубки – есть даже шансы попасть в ЛЧ. Мотивация хозяев сыграет решающее значение, наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.85.