В пятницу, 8 марта, в 28-м туре Серии А встречаются «Наполи» и «Торино». Игра состоится в Неаполе, начало – в 22:45 (мск).
«Наполи»
Команда Франческо Кальцона находится на 7-м месте, набрав 43 очка. «Наполи» одержал 12 побед, 7 матчей сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 42:31.
От 4-го места, дающего путевку в Лигу чемпионов, неаполитанцы отстают на 8 очков.
«Торино»
«Торино» набрал 37 очков в 27 играх и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Ивана Юрича добыли 9 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 25:25.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 07.01.24 «Торино» – «Наполи» – 3:0;
- 19.03.23 «Торино» – «Наполи» – 0:4;
- 01.10.22 «Наполи» – «Торино» – 3:1;
- 07.05.22 «Торино» – «Наполи» – 0:1;
- 17.10.21 «Наполи» – «Торино» – 1:0.
Прогноз на матч «Наполи» – «Торино»
«Наполи» добыл 2 победы кряду над «Сассуоло» и «Ювентусом» и вернулся в борьбу за еврокубки – есть даже шансы попасть в ЛЧ. Мотивация хозяев сыграет решающее значение, наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.85.