Промес сходил в ОАЭ на концерт рэпера, осужденного за хранение наркотиков

Стали известны подробности похода спартаковца Квинси Промеса в ночной клуб в ОАЭ.

Это был концерт рэпера Fredo, устроенный в честь 30-летия. Недавно исполнитель освободился из тюрьмы ОАЭ, где провел пять месяцев за хранение марихуаны.