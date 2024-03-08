Промес сходил в ОАЭ на концерт рэпера, осужденного за хранение наркотиков

Стали известны подробности похода спартаковца Квинси Промеса в ночной клуб в ОАЭ.
Это был концерт рэпера Fredo, устроенный в честь 30-летия. Недавно исполнитель освободился из тюрьмы ОАЭ, где провел пять месяцев за хранение марихуаны.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
- Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
- Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.
- Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.