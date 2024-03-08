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    • Промес сходил в ОАЭ на концерт рэпера, осужденного за хранение наркотиков

    Промес сходил в ОАЭ на концерт рэпера, осужденного за хранение наркотиков

    Стали известны подробности похода спартаковца Квинси Промеса в ночной клуб в ОАЭ.

    Это был концерт рэпера Fredo, устроенный в честь 30-летия. Недавно исполнитель освободился из тюрьмы ОАЭ, где провел пять месяцев за хранение марихуаны.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.
    • Контракт со «Спартаком» истекает летом, но неофициально сообщалось, что он уже автоматически продлен.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (11)
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    qwertyйцукен
    1709846902
    Тут спартачи за него переживают.Ночами не спят, слезы льют.Со всеми болелами других команд переругались, защищая своего Антошку. А тому то покуй на всех и всё .По ночным клубам круиз устроил.Гы гы
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    NewLife
    1709847099
    Негодная попытка фейкануть.
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    Pooodle
    1709851108
    Вместо матча "Зенит" - "Спартак", Промес сходил на концерт рэпера! Ответственный товарищ у вас в тарасоффке)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709870497
    Свой свояка видит издалека. Гыгыгы
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    kutuzov112
    1709871871
    Сказочный, конечно... Тут люди в раздумьях как его быстрее вернуть (я не про рэпера), а он "кайфует". Ну норм (нет).
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    Bozigit
    1709871887
    Скандальный чувак)
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    Алексей З
    1709874097
    Совсем Бомбардир своих бмжовских посетителей не бережёт. Очередная порция о Промесе их загоняет в транс. Они же на говно изойдут. 8 марта. О подругах (если есть такие) они забудут , теперь только Промес в головах у душевнобольных.
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    Desma
    1709874976
    Нюхнули, курнули.............и понеслось! Представляю какую очередную околесицу нёс обкуренный
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    timon2401
    1709876265
    Странно что еще видео из сортира где Квинси нужду справляет не выкладывают!! А ведь там тоже могут закладки в каждом углу быть!!
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