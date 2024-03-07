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    • Агент Смирнов: «Полное разочарование в фанатах «Спартака», поддерживающих Промеса»

    Агент Смирнов: «Полное разочарование в фанатах «Спартака», поддерживающих Промеса»

    Футбольный агент Антон Смирнов считает, что нужно прекратить поддержку спартаковца Квинси Промеса. Так представитель, в частности, Андрея Лунева отреагировал на появление игрока в ночном клубе в ОАЭ.

    «Говорите, надо всячески парня поддержать и побольше голландцам насрать на голову? Ну-ну. Продолжайте поддерживать этого наркобарона дальше.

    Лично у меня полное разочарование даже не в Промесе, в в болельщиках «Спартака», которые его поддерживают», – написал Смирнов.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.
    • Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    07.03.2024 23:25
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    Комментарии (16)
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    TIMOTHY
    1709843788
    Этот спам и так все презирают))
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    TIMOTHY
    1709843808
    И секту болельщиков тоже
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    Дед otmoros
    1709844359
    Кто может поддерживать наркоторговца, человека нанесшего ранения другому человеку и безбашенного идиота? Либо такие-же люди , либо потенциально такие-же ,либо дебилы!
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    qwertyйцукен
    1709844988
    Смирнов ты ничо не понимаешь.Как сказал депутат Милонов про Промеса--русские своих русских не бросают.А Промес русский по духу--среди русских тоже таких распи.Zдяев полно. Гы гы
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    fakeid
    1709845312
    позор рыже-розовым!
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    NewLife
    1709846342
    С каких это пор агенты стали мораль читать. Смирнов, твое дело заискивать и унижаться перед руководством разных клубов, чтобы тебя не забыли, когда будут искать игроков. Пиариться здесь на потребу помойной нечисти плохое бизнес решение, бакданам ты пох.
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    Pooodle
    1709851447
    Устроить казнь непослушному зулусу на открывашке под визги тарасоффских фанатов!
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    АЛЕКС 58
    1709867544
    Зулусу спартак понадобился когда на родине жареным запахло. Никогда баклажан не исправится,что он постоянно доказывает своими выходками. Гнать его из России
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709870682
    Секта епт!!! Что тут ещё скажешь! Гыгыгы
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    Алексей З
    1709875170
    А Лунёва не из за пьяных дебошей погнали из бмжклуба ? Мало "святых" в стане футболистов. Нарко-барон ? Найдите и предъявите того , кто пользовался его услугами, кто закупался у него. В судебном деле не поставлена точка , так что не стоит торопиться с выводами. Для болел Промес как любимое дитя , которое приносил радость , а теперь оступился, ну как родного бросить ? Ждём все решение по апелляции , тогда и станет ясно что натворил и как правильно поступить.
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