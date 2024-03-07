Агент Смирнов: «Полное разочарование в фанатах «Спартака», поддерживающих Промеса»

Футбольный агент Антон Смирнов считает, что нужно прекратить поддержку спартаковца Квинси Промеса. Так представитель, в частности, Андрея Лунева отреагировал на появление игрока в ночном клубе в ОАЭ.
«Говорите, надо всячески парня поддержать и побольше голландцам насрать на голову? Ну-ну. Продолжайте поддерживать этого наркобарона дальше.
Лично у меня полное разочарование даже не в Промесе, в в болельщиках «Спартака», которые его поддерживают», – написал Смирнов.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
- Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
- Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.
- Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.