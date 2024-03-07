Агент Смирнов: «Полное разочарование в фанатах «Спартака», поддерживающих Промеса»

Футбольный агент Антон Смирнов считает, что нужно прекратить поддержку спартаковца Квинси Промеса. Так представитель, в частности, Андрея Лунева отреагировал на появление игрока в ночном клубе в ОАЭ.

«Говорите, надо всячески парня поддержать и побольше голландцам насрать на голову? Ну-ну. Продолжайте поддерживать этого наркобарона дальше.

Лично у меня полное разочарование даже не в Промесе, в в болельщиках «Спартака», которые его поддерживают», – написал Смирнов.