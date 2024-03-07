Юрист: «ОАЭ вместо Промеса показали Нидерландам средний палец»

Нидерландский юрист на условиях анонимности проанализировал дело спартаковца Квинси Промеса. Он поставил акцент на провале экстрадиции осужденного игрока из ОАЭ в Нидерланды.
«Это простое дело для экстрадиции. Но она стала политическим вопросом. Промес оказался слишком хорош для русских. Вместо экстрадиции ОАЭ показали средний палец.
Если Промес не окажется в Нидерландах, мы будем посмешищем. Наши чиновники хвастались этим договором об экстрадиции с ОАЭ, что все решено с преступниками, скрывающимися там. И вот на этом фоне мы не получаем Промеса. Разочарование», – цитирует издание AD анонимного юриста.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
- Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
- Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
- Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.
- Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.