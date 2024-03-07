Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Юрист: «ОАЭ вместо Промеса показали Нидерландам средний палец»

    Юрист: «ОАЭ вместо Промеса показали Нидерландам средний палец»

    Нидерландский юрист на условиях анонимности проанализировал дело спартаковца Квинси Промеса. Он поставил акцент на провале экстрадиции осужденного игрока из ОАЭ в Нидерланды.

    «Это простое дело для экстрадиции. Но она стала политическим вопросом. Промес оказался слишком хорош для русских. Вместо экстрадиции ОАЭ показали средний палец.

    Если Промес не окажется в Нидерландах, мы будем посмешищем. Наши чиновники хвастались этим договором об экстрадиции с ОАЭ, что все решено с преступниками, скрывающимися там. И вот на этом фоне мы не получаем Промеса. Разочарование», – цитирует издание AD анонимного юриста.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию.
    • Его задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Судебное заседание по делу Квинси перенесли на следующий вторник.
    • Несмотря на разбирательство, спартаковец развлекался в ночном клубе.
    • Промес в Нидерландах осужден на 7,5 года.

    Новости по теме
    Мележиков – о Промесе: «Ситуация ближе к расторжению контракта и требованию неустойки» 14
    Промес сходил в ОАЭ на концерт рэпера, осужденного за хранение наркотиков 11
    Агент Смирнов: «Полное разочарование в фанатах «Спартака», поддерживающих Промеса» 16
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2024 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709841993
    Хвалиться то нечем! Укрываем отпетого уголовника это позор
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709843146
    Достижение я скажу аховое...юрист какой то тоже непонятный )
    Ответить
    Cleaner
    1709844169
    Впечатление, что автор этого интервью САМ ВЫДУМАЛ этого "юриста" и от его имени состряпал такой вот репортаж.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709844629
    Промес оказался слишком хорош для русских. Вместо экстрадиции ОАЭ показали средний палец.==== ОАЭ это губерния РФ ? Гы гы
    Ответить
    bset
    1709845032
    Нидерландский юрист в конце сказал, как он любит российские традиционные ценности и как ненавидит загневающий Запад? Или там совсем короткая методичка была? Ну или сказка про юриста.
    Ответить
    СпорЦмен
    1709845994
    По мне, так Промес молодец, все правильно делает. Он показывает настоящее лицо срамтака, что скрывает маска. Пусть дальше будет в РФ. Был нож, потом наркота, теперь ДТП отмыли. Ну дальше по накатанной, начнет работать проституткой. Двумя словами: сектанская школа! :)))
    Ответить
    NewLife
    1709846035
    100% фейк от начала до конца. Куда летит Бомбардир(
    Ответить
    Сергей-Сарана-vkontakte
    1709869442
    Какой это юрист? Это жаргон, как из Кремля!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709870864
    Расформировать укрывателей и пособников. Гыгыгы
    Ответить
    Bozigit
    1709871955
    И это говорит юрист)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+