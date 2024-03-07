Юрист: «ОАЭ вместо Промеса показали Нидерландам средний палец»

Нидерландский юрист на условиях анонимности проанализировал дело спартаковца Квинси Промеса. Он поставил акцент на провале экстрадиции осужденного игрока из ОАЭ в Нидерланды.

«Это простое дело для экстрадиции. Но она стала политическим вопросом. Промес оказался слишком хорош для русских. Вместо экстрадиции ОАЭ показали средний палец.

Если Промес не окажется в Нидерландах, мы будем посмешищем. Наши чиновники хвастались этим договором об экстрадиции с ОАЭ, что все решено с преступниками, скрывающимися там. И вот на этом фоне мы не получаем Промеса. Разочарование», – цитирует издание AD анонимного юриста.