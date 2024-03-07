Сын Тихонова: «С меня в «Енисее» двойной спрос»

Футболист «Енисея» Денис Тихонов высказался об ответственности, которую он несет как сын главного тренера.

– Можешь ли ты сказать, что Андрей Валерьевич внес самый большой вклад в становление тебя как футболиста?

– Да, безусловно. Все детство он меня учил, подсказывал, помогал, говорил, как будет лучше. Он выбирал для меня и места тренировок – я занимался в академиях клубов «Химки», «Спартак», «Краснодар». После этого уже перешел в большой футбол – был игроком ФК «Родина», а теперь и «Енисея».

– Что такое быть сыном тренера?

– Это большая ответственность, с меня двойной спрос. Я не могу позволить себе плохо играть.

– Ты говорил, что несколько месяцев жил в Красноярске в далеком 2016 году. Что помнишь о нашем городе?

– Мне тогда было всего 14 лет и воспоминания уже размылись. Помню, что в Красноярске всегда было холодно. И, конечно, в этот раз я заметил, как сильно город изменился с точки зрения инфраструктуры. Красноярск растет, развивается и становится гораздо более привлекательным для жизни.