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    Сын Тихонова: «С меня в «Енисее» двойной спрос»

    Футболист «Енисея» Денис Тихонов высказался об ответственности, которую он несет как сын главного тренера.

    – Можешь ли ты сказать, что Андрей Валерьевич внес самый большой вклад в становление тебя как футболиста?

    – Да, безусловно. Все детство он меня учил, подсказывал, помогал, говорил, как будет лучше. Он выбирал для меня и места тренировок – я занимался в академиях клубов «Химки», «Спартак», «Краснодар». После этого уже перешел в большой футбол – был игроком ФК «Родина», а теперь и «Енисея».

    – Что такое быть сыном тренера?

    – Это большая ответственность, с меня двойной спрос. Я не могу позволить себе плохо играть.

    – Ты говорил, что несколько месяцев жил в Красноярске в далеком 2016 году. Что помнишь о нашем городе?

    – Мне тогда было всего 14 лет и воспоминания уже размылись. Помню, что в Красноярске всегда было холодно. И, конечно, в этот раз я заметил, как сильно город изменился с точки зрения инфраструктуры. Красноярск растет, развивается и становится гораздо более привлекательным для жизни.

    • 21-летний Тихонов стоит 50 тысяч евро.
    • Он арендован у «Родины» до лета.
    • Тихонов забил за «Енисей» в 1-м официальном матче года против «Торпедо» (1:0).

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    Источник: сообщество «Енисея» в VK

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1709823277
    ...стань на поле таким, как батя и тогда в Спартак!)...
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    DOCTOR PENALTY
    1709823412
    ...а отдача - на 0,5.
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