Каррера высказался о поведении Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера осудил поступок полузащитника команды Квинси Промеса, отправившегося в ночной клуб во время пребывания в ОАЭ.

«Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его.

Считаю, что тренер должен серьезно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков «Спартака», – сказал Каррера.