Каррера высказался о поведении Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера осудил поступок полузащитника команды Квинси Промеса, отправившегося в ночной клуб во время пребывания в ОАЭ.
«Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его.
Считаю, что тренер должен серьезно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков «Спартака», – сказал Каррера.
- На этой неделе появилось видео, на котором Промес находится в ночном клубе в ОАЭ.
- На прошлой неделе нидерландец не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
- Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
- Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.
- Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.