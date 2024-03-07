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    Каррера высказался о поведении Промеса

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера осудил поступок полузащитника команды Квинси Промеса, отправившегося в ночной клуб во время пребывания в ОАЭ.

    «Отправляясь в клуб с подружкой, Промес поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его.

    Считаю, что тренер должен серьезно поговорить с Квинси после этого. Он легенда, и, следовательно, его поведение должно быть примером для молодых болельщиков «Спартака», – сказал Каррера.

    • На этой неделе появилось видео, на котором Промес находится в ночном клубе в ОАЭ.
    • На прошлой неделе нидерландец не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну до суда.
    • Ранее в Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков. Страна сделала запрос об экстрадиции игрока.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Сообщалось, что полузащитника, вероятно, приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • Суд над Промесом в Эмиратах был запланирован на вторник, но был отложен на неделю.
    • Нидерландец пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Вероятно, он также не сыграет и в следующей встрече красно-белых против «Факела» 10 марта.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1709808637
    так то так но услышит ли он тренера
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    oyabun
    1709809873
    По возвращению в Россию, клуб должен серьезно переговорить с Промесом. Либо он рвет одно место и забивает ну пусть по 2 мяча в каждой игре (шучу конечно), либо расторжение контракта из за многочисленных его косяков с законом. Просто так нянькаться с нашей звездочкой тоже смысла нет.
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    NewLife
    1709815837
    Каррера позорно подыгрывает про.па.гондонам, которые нагло врут вам через Бомбардир - "Страна сделала запрос об экстрадиции игрока."((((((
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