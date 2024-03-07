«Манчестер Сити» забивает по 3 гола в 8 матчах Лиги чемпионов подряд

«Манчестер Сити» вновь забил 3 мяча в одной игре в Лиге чемпионов, на этот раз в ответной встрече стадии 1/8 финала дома против «Копенгагена» (3:1).

Он стал первым клубом в истории турнира, забившим 3 или больше голов в 8 играх подряд.

В первой встрече с «Копенгагеном» в гостях «Манчестер Сити» также победил со счетом 3:1.

На групповом этапе «горожане» выигрывали у «Црвены Звезды» (3:1 дома и 3:2 в гостях), у «РБ Лейпциг» (3:2 дома и 3:1 в гостях) и у «Янг Бойз» (3:0 дома и 3:1 в гостях).