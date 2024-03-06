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    Жена Карпина намекнула, какой подарок хочет на 8 марта

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала оригинальный пост в соцсетях.

    Она намекнула мужу, какой подарок хочет получить на 8 марта.

    «Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 марта. Мне ничего не надо, только твоя любовь и забота. Спасибо тебе «63» раза», – написала Дарья, используя во всех словах вместо буквы «о» значок «Мерседеса». Вероятно, она имела ввиду автомобиль Mercedes-AMG 63.

    • Семья Карпина переехала в Эстонию.
    • Валерий и Дарья женаты с 2017 года.
    • У них два общих ребенка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 15:40
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    Комментарии (19)
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    Bozigit
    1709730392
    Вот это уже интересно
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    алдан2014
    1709730624
    Валера приуныл...
    Ответить
    ...уефан
    1709730764
    ...курица! Только баба с куриными мозгами может намекать мужу через соц.сети о подарке...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709732209
    Ни хрена себе намекнула... , да тут прямое вымогательство.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709732623
    Губа не дура! Гыгыгы
    Ответить
    MazaiNN
    1709734410
    Стринги что ли? 63 штуки
    Ответить
    FRZZ
    1709735889
    Подумаешь, что такое для Карпина Mercedes-AMG 63, расплюнуть....
    Ответить
    andr45
    1709737291
    Каждая женщина хочет секса, Даже фригидная старая дева Это желание подобно рефлексу: Есть у них право похода налево
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    Krics
    1709741777
    Злые ВЫ или завистливые, ихмо.
    Ответить
    zarsm
    1709750583
    Ущемленные не выкупили шутку)
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