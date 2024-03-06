Жена Карпина намекнула, какой подарок хочет на 8 марта

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, опубликовала оригинальный пост в соцсетях.

Она намекнула мужу, какой подарок хочет получить на 8 марта.

«Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 марта. Мне ничего не надо, только твоя любовь и забота. Спасибо тебе «63» раза», – написала Дарья, используя во всех словах вместо буквы «о» значок «Мерседеса». Вероятно, она имела ввиду автомобиль Mercedes-AMG 63.