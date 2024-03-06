Семин встретился с Захаряном и Арустамяном

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился с 20-летним полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном. Свою совместную фотографию с ними опубликовал в социальной сети комментатор Нобель Арустамян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года.

Он провел за испанский клуб 30 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», прошедший вчера, россиянин пропускал из-за повреждения.

Последним клубом 76-летнего Семина был «Ростов», который он покинул 25 сентября 2021 года.