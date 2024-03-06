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    Семин встретился с Захаряном и Арустамяном

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин встретился с 20-летним полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном. Свою совместную фотографию с ними опубликовал в социальной сети комментатор Нобель Арустамян.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года.
    • Он провел за испанский клуб 30 матчей и отметился 1 голевой передачей.
    • Матч Лиги чемпионов с «ПСЖ», прошедший вчера, россиянин пропускал из-за повреждения.
    • Последним клубом 76-летнего Семина был «Ростов», который он покинул 25 сентября 2021 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 10:54
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    Комментарии (1)
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    ss21
    1709712782
    Жаль что Шпалыч не тренерует.
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