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    • «Реал» – «Лейпциг»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 6 марта

    «Реал» – «Лейпциг»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 6 марта

    6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Лейпцигом». Первая игра осталась за мадридцами (1:0). «Ответка» начнется в 23:00 по Москве.

    «Реал»

    В минувший уик-энд «Реал» с грандиозным судейским скандалом потерял очки в матче Примеры против «Валенсии» (2:2). Футболисты «Реала» пришли в такую ярость, что устроили погром в микст-зоне. Теперь команде Анчелотти нужно в срочном порядке перестроиться на Лигу чемпионов.

    «Лейпциг»

    Перед поездкой в Мадрид «Лейпциг» как следует размялся на «Бохуме» (4:1). Подопечных Марко Розе вовремя прорвало в плане результативности, поскольку именно реализация помешала «Лейпцигу» добиться результата в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

    Личные встречи

    Три крайних очных игры команд завершились такими исходами:

    • 13.02.2024 «Лейпциг» – «Реал» 0:1
    • 25.10.2022 «Лейпциг» – «Реал» 3:2
    • 14.09.2022 «Реал» – «Лейпциг» 2:0

    Прогноз на матч «Реал» – «Лейпциг»

    «Лейпцигу» придется активно идти вперед и немцам по силам, наконец, пробить Андрея Лунина. «Реал» также будет иметь свои шансы у чужих ворот. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,60).

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.03.2024 10:18
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