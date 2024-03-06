6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Лейпцигом». Первая игра осталась за мадридцами (1:0). «Ответка» начнется в 23:00 по Москве.

В минувший уик-энд «Реал» с грандиозным судейским скандалом потерял очки в матче Примеры против «Валенсии» (2:2). Футболисты «Реала» пришли в такую ярость, что устроили погром в микст-зоне. Теперь команде Анчелотти нужно в срочном порядке перестроиться на Лигу чемпионов.

«Лейпциг»

Перед поездкой в Мадрид «Лейпциг» как следует размялся на «Бохуме» (4:1). Подопечных Марко Розе вовремя прорвало в плане результативности, поскольку именно реализация помешала «Лейпцигу» добиться результата в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Личные встречи

Три крайних очных игры команд завершились такими исходами:

13.02.2024 «Лейпциг» – «Реал» 0:1

25.10.2022 «Лейпциг» – «Реал» 3:2

14.09.2022 «Реал» – «Лейпциг» 2:0

Прогноз на матч «Реал» – «Лейпциг»

«Лейпцигу» придется активно идти вперед и немцам по силам, наконец, пробить Андрея Лунина. «Реал» также будет иметь свои шансы у чужих ворот. Рекомендованная ставка: «обе забьют» (1,60).