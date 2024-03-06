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    «ПСЖ» без Месси вернулся в 1/4 финала Лиги чемпионов

    «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря двум победам над «Реал Сосьедад» (2:0 и 2:1) в первом раунде плей-офф.

    Парижане добрались до стадии 1/4 финала впервые за три года.

    В последний раз «ПСЖ» преодолевал 1/8 финала в сезоне-2020/21 – тогда команда добралась до полуфинала.

    После подписания аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского защитника Серхио Рамоса «ПСЖ» дважды подряд вылетал в 1/8 финала.

    • Месси летом прошлого года перешел в «Интер Майами».
    • Рамос в последнее летнее трансферное окно перебрался в «Севилью».

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    Источник: «Бомбардир»

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