«ПСЖ» без Месси вернулся в 1/4 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря двум победам над «Реал Сосьедад» (2:0 и 2:1) в первом раунде плей-офф.

Парижане добрались до стадии 1/4 финала впервые за три года.

В последний раз «ПСЖ» преодолевал 1/8 финала в сезоне-2020/21 – тогда команда добралась до полуфинала.

После подписания аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского защитника Серхио Рамоса «ПСЖ» дважды подряд вылетал в 1/8 финала.