Мостовой: «Промесу сейчас тяжелее всех»

Александр Мостовой высказался о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

«Эта ситуация идет долгое время, ответственные должны разобраться. Парню же тоже непросто, ему сейчас тяжелее всех.

Санкции, конечно, будут к нему от клуба, это везде так делается. Но мы же не знаем всех нюансов.

Если его выдадут Нидерландам – Квинси ждет тюрьма. Это кошмар. Но «Спартак» был без Промеса, был с ним и будет без него», – заявил Мостовой.