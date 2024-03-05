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    Мостовой: «Промесу сейчас тяжелее всех»

    Александр Мостовой высказался о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Эта ситуация идет долгое время, ответственные должны разобраться. Парню же тоже непросто, ему сейчас тяжелее всех.

    Санкции, конечно, будут к нему от клуба, это везде так делается. Но мы же не знаем всех нюансов.

    Если его выдадут Нидерландам – Квинси ждет тюрьма. Это кошмар. Но «Спартак» был без Промеса, был с ним и будет без него», – заявил Мостовой.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Его задержали из-за побега с места ДТП.
    • Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2024 20:08
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    Комментарии (31)
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    val69
    1709659265
    Зато Мюллеру радостно..
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    Mirak92
    1709659279
    Где то грустит вор,которому пятак отсыпали,за кражу булочки. Я просто в ах...е как вы Барыгу защищаете !
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    qwertyйцукен
    1709659684
    Парню же тоже непросто, ему сейчас тяжелее всех.=== Пожалел Мостовой рецидивиста мляя. Нашел кого жалеть. Тяжелее всех сейчас матерям , которые с в.ойны сыновей хоронят. Но Мостовой ведь в другом мире живет.Впрочем как и все Zомбиватные на этом сайте.Они языком Берлин, Варшаву и Париж уже взяли.
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    Cleaner
    1709659698
    Квинси ждет тюрьма. Это да. И в чем, интересно, кошмар? Кошмаром было бы, если бы эту тонну кокаина Промесу с подельниками удалось провезти незамеченно. А так все справедливо. НАРКОТОРГОВЕЦ должен сидеть в тюрьме. Там ему самое место...(((
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    bset
    1709661256
    Наркоторговцам, осужденным по уголовным статьям, сейчас очень тяжело. Тяжелее только насильникам и убийцам.
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    ...уефан
    1709661956
    ...а что мог к этому всему сказать Мостовой? Мог добавить, что все мы под Богом ходим и грехи наши тяжкие)...
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    Алексей З
    1709662059
    Ему конечно не позавидуешь, ежедневно ждать депортации, зная что там тюрьма, психологически не позавидуешь. Сам заварил кашу , самому и расхлёбывать. Спартак конечно поддержит , но в России , а вот как вернуться сюда , хз.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709664189
    Пожалейте б.я его. Встречайте зомбированые его в аэропорту.
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    Врундель
    1709664515
    Ой как тяжело, бедный...этому идиоту дали все, бешеные деньги,известность, ведущую роль в клубе,в то время как детвора мяч гоняет во дворе и мечтает стать футболистами.А итог...**** нужна наркота и людей калечить, любой преступник должен сидеть в тюрьме.
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