Мостовой: «Промесу сейчас тяжелее всех»

Александр Мостовой высказался о ситуации с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.
«Эта ситуация идет долгое время, ответственные должны разобраться. Парню же тоже непросто, ему сейчас тяжелее всех.
Санкции, конечно, будут к нему от клуба, это везде так делается. Но мы же не знаем всех нюансов.
Если его выдадут Нидерландам – Квинси ждет тюрьма. Это кошмар. Но «Спартак» был без Промеса, был с ним и будет без него», – заявил Мостовой.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Его задержали из-за побега с места ДТП.
- Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.