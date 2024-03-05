В прокуратуре Нидерландов отреагировали на перенос суда Промеса в ОАЭ

Прокуратура Нидерландов прокомментировала ситуацию с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

«Рекомендуем вам связаться с властями Дубая, поскольку это не голландский вопрос.

Мы не будем делать никаких дальнейших заявлений относительно возможной экстрадиции Промеса», – заявили в прокуратуре.