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    • В прокуратуре Нидерландов отреагировали на перенос суда Промеса в ОАЭ

    В прокуратуре Нидерландов отреагировали на перенос суда Промеса в ОАЭ

    Прокуратура Нидерландов прокомментировала ситуацию с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Рекомендуем вам связаться с властями Дубая, поскольку это не голландский вопрос.

    Мы не будем делать никаких дальнейших заявлений относительно возможной экстрадиции Промеса», – заявили в прокуратуре.

    • В ОАЭ Промеса обвиняют в побеге с места ДТП.
    • Скорее всего, спартаковца оштрафуют и отпустят в Россию. Но есть риск тюремного заключения на срок до 4 лет.
    • В Нидерландах футболиста приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2024 18:33
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    Комментарии (5)
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    Napaleon Banapart
    1709653890
    Пашут в круглосуточном режиме....
    Ответить
    Бомбардиръ
    1709654449
    В самом разгаре идёт матч Нидерланды - Россия на Кубок Промеса. Рефери - ОАЭ.
    Ответить
    NewLife
    1709656794
    Это не в прокуратуре отреагировали, а в синит-экспрессе.
    Ответить
    Алексей З
    1709662307
    Рабинер в Голландию , в прокуратуру сгонял ? Шустрые ребята.
    Ответить
    Fialet
    1709668078
    Орабы ждут, кто больше бабла кинет.
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