В прокуратуре Нидерландов отреагировали на перенос суда Промеса в ОАЭ

Прокуратура Нидерландов прокомментировала ситуацию с переносом на неделю судебного заседания по делу Квинси Промеса в ОАЭ.
«Рекомендуем вам связаться с властями Дубая, поскольку это не голландский вопрос.
Мы не будем делать никаких дальнейших заявлений относительно возможной экстрадиции Промеса», – заявили в прокуратуре.
- В ОАЭ Промеса обвиняют в побеге с места ДТП.
- Скорее всего, спартаковца оштрафуют и отпустят в Россию. Но есть риск тюремного заключения на срок до 4 лет.
- В Нидерландах футболиста приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.