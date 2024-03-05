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    Черчесов высказался о возвращении в сборную России

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов сказал, что готов рассмотреть возможность возглавить национальную команду, если у него появится приглашение.

    «Если говорить про сборную, то у нее есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать контракт или нет. А там если обратятся – будем этот вопрос, как говорится, решать. Я всегда говорю, что работа в сборной своей страны – это не приглашение, а назначение.

    Что касается зарубежных клубов, я же вам показал пару смс – есть определенный спрос. Другое дело, что мы же видим, что в мире творится. И у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране. Вот такая позиция», – сказал Черчесов.

    • Черчесов работал со сборной России в 2016–2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018. Также он руководил национальной командой в финальном турнире Евро-2020 и на Кубке конфедераций-2017.
    • Черчесов в период с декабря 2021-го по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».

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    Источник: Smotrim.ru

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    05.03.2024 10:40
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    Комментарии (13)
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    sochi-2013
    1709625681
    По сравнению с Валерой- гений.
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    СпорЦмен
    1709626039
    Зачётная позиция. Алёша, наш гестаповский десидент, почитал бы ее.
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    WE ARE FOR PETER
    1709629844
    Усы сбреешь может и возьмут)
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    DOCTOR PENALTY
    1709630870
    Судя по словам, очень ждёт.
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    Дядя Серёжа
    1709631093
    Пусть хоть чёрт в сборную приходит, надо чтоб сборная в Мир пришла.
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    АлексМак
    1709632121
    ни в коем случае этого самодовольного усача,- категорическое нет. Карпин на порядок лучше по тренерским и человеческим качествам.
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