Черчесов высказался о возвращении в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов сказал, что готов рассмотреть возможность возглавить национальную команду, если у него появится приглашение.
«Если говорить про сборную, то у нее есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать контракт или нет. А там если обратятся – будем этот вопрос, как говорится, решать. Я всегда говорю, что работа в сборной своей страны – это не приглашение, а назначение.
Что касается зарубежных клубов, я же вам показал пару смс – есть определенный спрос. Другое дело, что мы же видим, что в мире творится. И у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране. Вот такая позиция», – сказал Черчесов.
- Черчесов работал со сборной России в 2016–2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018. Также он руководил национальной командой в финальном турнире Евро-2020 и на Кубке конфедераций-2017.
- Черчесов в период с декабря 2021-го по июль 2023 года возглавлял «Ференцварош».