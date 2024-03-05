Черчесов высказался о возвращении в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов сказал, что готов рассмотреть возможность возглавить национальную команду, если у него появится приглашение.

«Если говорить про сборную, то у нее есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат, будут дальше продлевать контракт или нет. А там если обратятся – будем этот вопрос, как говорится, решать. Я всегда говорю, что работа в сборной своей страны – это не приглашение, а назначение.

Что касается зарубежных клубов, я же вам показал пару смс – есть определенный спрос. Другое дело, что мы же видим, что в мире творится. И у меня внутреннее убеждение, что в этой ситуации я должен быть в своей стране и полезен своей стране. Вот такая позиция», – сказал Черчесов.