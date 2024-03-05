Григорян высказался о ситуации с Промесом

Российский тренер Александр Григорян назвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса самим мотивированном футболистом, который хочет играть в РФ, среди квалифицированных иностранцев.
«Для меня в жизни нет ничего важнее семьи и футбола. Когда речь идет о футболе, кто бы что ни говорил, я сам критиковал Промеса, но его жизнь за пределами… Футбольная карьера и жизнь – такое короткое мгновение. А кто вообще не безгрешен, и так далее. Он же столько лет играет за «Спартак».
Почему я должен ковыряться в этих вещах? Я имею у себя лидера «Спартака», для команды он много сделал и готов делать еще больше в силу этих же обстоятельств.
Из наших квалифицированных иностранцев кто самый мотивированный игрок, который хочет играть в России? Конечно, это Промес. У меня он бы играл следующий матч. Играл бы впереди вместе с Угальде», – сказал Григорян.
- На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
- Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
- В 20‑м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Факелом». Встреча состоится 10 марта и начнется в 19:00.