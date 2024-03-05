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    Григорян высказался о ситуации с Промесом

    Российский тренер Александр Григорян назвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса самим мотивированном футболистом, который хочет играть в РФ, среди квалифицированных иностранцев.

    «Для меня в жизни нет ничего важнее семьи и футбола. Когда речь идет о футболе, кто бы что ни говорил, я сам критиковал Промеса, но его жизнь за пределами… Футбольная карьера и жизнь – такое короткое мгновение. А кто вообще не безгрешен, и так далее. Он же столько лет играет за «Спартак».

    Почему я должен ковыряться в этих вещах? Я имею у себя лидера «Спартака», для команды он много сделал и готов делать еще больше в силу этих же обстоятельств.

    Из наших квалифицированных иностранцев кто самый мотивированный игрок, который хочет играть в России? Конечно, это Промес. У меня он бы играл следующий матч. Играл бы впереди вместе с Угальде», – сказал Григорян.

    • На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в Дубае. Его задержали в ОАЭ, так как он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
    • Ранее в Нидерландах он получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • В понедельник появилась информация, что Промеса не выдадут Нидерландам. Игрока приговорят в ОАЭ к штрафу за аварию, но он избежит тюремного заключения.
    • В 20‑м туре РПЛ «Спартак» встретится с «Факелом». Встреча состоится 10 марта и начнется в 19:00.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2024 10:12
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    Комментарии (29)
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    VPERDIV SPARTAK
    1709625908
    Как бы ты запел армяшка если твоих детей подсадит такой барыга на наркоту!?? Совсем вы там чухнулись,ну никакого мышления в черепе
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    СпорЦмен
    1709626350
    Тоесть тем кто играл за срамтак, можно вытворять всё что угодно! В этом весь срамтак и его болелы! Жалкие сектанские, живущие романовским прошлым алкаши и барыги. А кто постарше, тот еще и ЦК КПССный червь. :)))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709628464
    Мотивация у этого губошлёпа одна. Он землю рыть будет и ноги потные АлЯкперова будет лобызать, только бы не выдали. Гыгыгы
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    Dusheguboff
    1709628877
    Не безгрешен?? Сколько благодаря ему на иглу село!!
    Ответить
    alefreddy
    1709631687
    четко и понятно без всяких если
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    АлексМак
    1709632232
    совсем с катушек съехал теоретик
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    zigbert
    1709640352
    Григоряна трудно упрекнуть в симпатии к Спартаку но он говорит разумные вещи.
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    andrei-sarap-yandex
    1709642509
    КОКОРИНА не отмазали а ПРОМЕСа отмазали вот какие ресурсы у СПАРТАКа не что у ЗЕНИТа какого преступника отмазали..ГОЛАНДИИ отказали
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