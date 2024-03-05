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    • «Реал Сосьедад» – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 5 марта

    «Реал Сосьедад» – ПСЖ: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 5 марта

    Вечером 5 марта будет в паре «Реал Сосьедад» – ПСЖ будет определен четвертьфиналист Лиги чемпионов. Первый матч остался за командой из Парижа (2:0). «Ответка» начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Реал Сосьедад»

    Баски переживают затяжной кризис и валятся на всех фронтах. После вылета из Кубка Испании (проиграли в серии пенальти «Мальорке») последовал провал в Ла Лиге – «Сосьедад» уступил переживающей не лучшие времена «Севилье» (2:3).

    ПСЖ

    Перед поездной в Сан-Себастьян ПСЖ провел поединок с «Монако» Александра Головина. Встреча не порадовала болельщиков голами. Впрочем, это сложно назвать осечкой команды Луиса Энрике, поскольку парижан уже на данном этапе сезона можно смело короновать в Лиге 1.

    Личные встречи

    На сегодняшний день соперники провели ровно один очный матч. ПСЖ победил на «Парк де Пренс» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – ПСЖ

    Совершенно не ясно, каким образом баски могут прорваться в 1/4 финала ЛЧ. Предлагаем выбрать ставку «победа ПСЖ с форой 0» (1,98).

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2024 09:07
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