Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях с «Реал Сосьедад» (2:1) прокомментировал возможный уход из команды нападающего Килиана Мбаппе.

«Подтвержу ли я уход Мбаппе? Если клуб не делал заявлений, я не буду ничего сообщать. Он в клубе, он работает, у него с нами контракт. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее!

Думаю, сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы играли на очень высоком уровне. Каждый играл за всех, вот чего мы хотим! Мы гордимся собой, мы строим кое-что, глядя в будущее. Я видел, как команда играет сплоченно и делает то, что хочет тренер.

Мбаппе незаменим? Он один из лучших в мире. Но вся команда сыграла очень хорошо. Он забил два гола, для меня он лучший игрок в мире, но все сыграли хорошо. Мы хотим что-то построить что-то на будущее, этого хочет и тренер», – сказал Аль-Хелайфи Canal+.