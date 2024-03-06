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    Президент «ПСЖ» высказался о возможном уходе Мбаппе

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях с «Реал Сосьедад» (2:1) прокомментировал возможный уход из команды нападающего Килиана Мбаппе.

    «Подтвержу ли я уход Мбаппе? Если клуб не делал заявлений, я не буду ничего сообщать. Он в клубе, он работает, у него с нами контракт. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее!

    Думаю, сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы играли на очень высоком уровне. Каждый играл за всех, вот чего мы хотим! Мы гордимся собой, мы строим кое-что, глядя в будущее. Я видел, как команда играет сплоченно и делает то, что хочет тренер.

    Мбаппе незаменим? Он один из лучших в мире. Но вся команда сыграла очень хорошо. Он забил два гола, для меня он лучший игрок в мире, но все сыграли хорошо. Мы хотим что-то построить что-то на будущее, этого хочет и тренер», – сказал Аль-Хелайфи Canal+.

    • Мбаппе сделал дубль в прошедшем матче.
    • В первой игре на своем поле парижане победил «Сосьедад» со счетом 2:0.
    • Ранее сообщалось, что 25-летний Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона.
    • Главным претендентом на игрока считается «Реал».

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    Источник: страница Адриена Гренье в соцсети X

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    06.03.2024 10:09
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