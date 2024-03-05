Черчесов высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.

«Есть ступени развития этой ситуации. По мне, лучше бы был конкретный, спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца. В итоге поймем, что это такое.

Мы не можем отменить суд, который что-то присвоил. Есть презумпция невиновности. В моем понимании, на сегодня Промес не виноват, потому что апелляция еще не прошла. Я бы так сказал.

Мы столько историй знаем, что иногда судили человека, которого потом оправдали. Так и здесь», – сказал Черчесов.