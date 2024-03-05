Черчесов высказался о ситуации с Промесом

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником красно-белых Квинси Промесом.
«Есть ступени развития этой ситуации. По мне, лучше бы был конкретный, спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца. В итоге поймем, что это такое.
Мы не можем отменить суд, который что-то присвоил. Есть презумпция невиновности. В моем понимании, на сегодня Промес не виноват, потому что апелляция еще не прошла. Я бы так сказал.
Мы столько историй знаем, что иногда судили человека, которого потом оправдали. Так и здесь», – сказал Черчесов.
- В Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
- Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
- В понедельник стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» сегодня вылетит в Россию.