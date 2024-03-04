Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава»

Игорь Шалимов проанализировал ситуацию с арестом вингера «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ накануне игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Футболист до сих пор в Дубае.

Ожидается, что завтра его оштрафуют за побег с места ДТП и отпустят в Россию.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0 в Санкт-Петербурге.

«По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае, то выглядит это все как подстава команды.

Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Но всем говорится, что в эти два-три дня надо аккуратнее со всем. Надо именно отдыхать, не перебарщивать.

Хочешь расслабиться, – возьми водителя. А сейчас получается – подставил команду, клуб и самого себя.

Наигрывалась в атаке связка Промес-Угальде, но из-за проблем с голландцем вышел Соболев – это хороший вариант. Но снова отмечаю манеру игру Александра – его все время тянут к мячу, в глубину поля, в углы, в борьбу.

Задача форварда – голы забивать, все для этого у Соболева есть. Все здорово, но проблема в том, как он открывается», – сказал Шалимов.