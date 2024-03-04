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    • Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава»

    Шалимов – о задержании Промеса перед матчем с «Зенитом»: «Выглядит как подстава»

    Игорь Шалимов проанализировал ситуацию с арестом вингера «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ накануне игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Футболист до сих пор в Дубае.
    • Ожидается, что завтра его оштрафуют за побег с места ДТП и отпустят в Россию.
    • «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью 0:0 в Санкт-Петербурге.

    «По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае, то выглядит это все как подстава команды.

    Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Но всем говорится, что в эти два-три дня надо аккуратнее со всем. Надо именно отдыхать, не перебарщивать.

    Хочешь расслабиться, – возьми водителя. А сейчас получается – подставил команду, клуб и самого себя.

    Наигрывалась в атаке связка Промес-Угальде, но из-за проблем с голландцем вышел Соболев – это хороший вариант. Но снова отмечаю манеру игру Александра – его все время тянут к мячу, в глубину поля, в углы, в борьбу.

    Задача форварда – голы забивать, все для этого у Соболева есть. Все здорово, но проблема в том, как он открывается», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.03.2024 22:53
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    Комментарии (15)
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    VVM1964
    1709582593
    А вот тут надо разобраться - а может без участия третьих лиц не обошлось ??? Не будем показывать пальцем кому это выгодно, все и так, по гадостному поступку, узнают Зенит !!! )
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709583486
    Кокс делили влиятельные) не зря про чемоданы речь и была
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    Pooodle
    1709587338
    Письмо четырнадцати перед ЧМ-1994 была тоже подстава! Гы-гы-гы!
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    WE ARE FOR PETER
    1709608849
    Лукойл замутил многоходовку! Хотели посмотреть реакцию еропы
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    Дубина
    1709611410
    От газпрома подстава!! Ссали кипятком помойный аля-бзянит)))
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    Алексей З
    1709611713
    Если 5-го отпустят в Россию , то действительно выглядит как-то странно. По пустячному дтп задержали именно перед игрой с Зенитом. Зная наши порядки и "финансовые возможносности" приходят вполне естественные мысли об участии во всём этом , третьей заинтересованной стороны (фк).
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