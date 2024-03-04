Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Депутат ответил, нужно ли Промесу дать российское гражданство

    Депутат ответил, нужно ли Промесу дать российское гражданство

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о перспективах Квинси Промеса сменить голландское гражданство на российское.

    – Промес давно планирует получить российское гражданство. В этом тоже нет ничего плохого?

    – Чтобы получить российский паспорт, нужно пройти необходимые процедуры. Если Промес им соответствует, то он ничем не отличается от любого гражданина нашей планеты.

    Это сложный путь. Но никто не будет создавать для Промеса специальные условия.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сейчас спартаковец находится в ОАЭ. Там он сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 2
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (20)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ziklop
    1709578092
    депутаты должны ему минимум орден выдать, за достижения!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709578206
    Позор депутату. Дайте ему ещё паспорт уроды продажные. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1709578212
    ... ну, вообще-то, правильный ответ продуманного чиновника)...
    Ответить
    Дормидонт Евлампиевич
    1709578215
    ...и звание героя Российской Федерации .
    Ответить
    ЯНикПоменял
    1709578472
    Премиальные ему ещё выпишите. Куда катится мир? Полторы тонны наркотиков!!!!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709578661
    Ну раз министр околоспортный так сказал,то остальным ,несогласным по морде )) ,че твориться то и ведь и не привыкнуть то никак к дурдому этому
    Ответить
    timon2401
    1709579146
    Видимо пришлось Антохи поделиться с кем то))
    Ответить
    Вомбат
    1709579893
    Врешь, депутат. Для него уже создали специальные условия. И вместо посадки в арабскую тюрьму с неизбежной перспективой перевода в голландскую он летит в Россию. И паспорт ему дадут, когда время придет.
    Ответить
    Pooodle
    1709587618
    Дать гражданство и сразу в российскую бутырку! Гы-гы-гы!
    Ответить
    Алексей З
    1709614190
    Бмжы , ну пора уже успокоится , матч с Зенитом Промес пропустил , ну что вам ещё надо ? Ваше мнение и хотелки всем поХ , угомонитесь уже, ждите новых методичек, эта уже не актуальна.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+