Депутат ответил, нужно ли Промесу дать российское гражданство

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о перспективах Квинси Промеса сменить голландское гражданство на российское.

– Промес давно планирует получить российское гражданство. В этом тоже нет ничего плохого?

– Чтобы получить российский паспорт, нужно пройти необходимые процедуры. Если Промес им соответствует, то он ничем не отличается от любого гражданина нашей планеты.

Это сложный путь. Но никто не будет создавать для Промеса специальные условия.