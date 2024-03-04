Депутат ответил, нужно ли Промесу дать российское гражданство

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о перспективах Квинси Промеса сменить голландское гражданство на российское.
– Промес давно планирует получить российское гражданство. В этом тоже нет ничего плохого?
– Чтобы получить российский паспорт, нужно пройти необходимые процедуры. Если Промес им соответствует, то он ничем не отличается от любого гражданина нашей планеты.
Это сложный путь. Но никто не будет создавать для Промеса специальные условия.
- Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Сейчас спартаковец находится в ОАЭ. Там он сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован.