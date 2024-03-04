Экс-капитан «Спартака» – об отъезде Абаскаля в день игры с «Зенитом»: «Да пусть он так делает всегда!»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о решении главного тренера Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Испанец решил посмотреть игру на клубной базе.

Встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей.

– Перед матчем в «Спартаке» полыхнуло: из Петербурга в Москву уехал главный тренер. Как ты отнесся к этому известию?

– Честно, – улыбнулся. Абаскаль – не Романцев, которого мы чувствовали везде и всегда. Он решил поступить так, может быть, это было на удачу, возможно, в его тренерском штабе существует какой‑то ритуал.

Без Абаскаля команда сыграла на ноль с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки.

Не вижу ничего страшного в его поступке. Наверняка это было обговорено заранее. Хотя в мое время подобное было неприемлемо.

– Со стороны кажется, что он бросил команду в важном матче.

– Абаскаль доверяет тренерскому штабу, видно, что у них отличная коммуникация. Не думаю, что кто‑то из игроков негативно воспринял эту ситуацию.

– То есть журналисты раздувают из мухи слона?

– Однозначно. Ни одного вопроса к тренеру быть не должно.