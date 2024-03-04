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    • Экс-капитан «Спартака» – об отъезде Абаскаля в день игры с «Зенитом»: «Да пусть он так делает всегда!»

    Экс-капитан «Спартака» – об отъезде Абаскаля в день игры с «Зенитом»: «Да пусть он так делает всегда!»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о решении главного тренера Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день матча 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Испанец решил посмотреть игру на клубной базе.
    • Встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей.

    – Перед матчем в «Спартаке» полыхнуло: из Петербурга в Москву уехал главный тренер. Как ты отнесся к этому известию?

    – Честно, – улыбнулся. Абаскаль – не Романцев, которого мы чувствовали везде и всегда. Он решил поступить так, может быть, это было на удачу, возможно, в его тренерском штабе существует какой‑то ритуал.

    Без Абаскаля команда сыграла на ноль с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки.

    Не вижу ничего страшного в его поступке. Наверняка это было обговорено заранее. Хотя в мое время подобное было неприемлемо.

    – Со стороны кажется, что он бросил команду в важном матче.

    – Абаскаль доверяет тренерскому штабу, видно, что у них отличная коммуникация. Не думаю, что кто‑то из игроков негативно воспринял эту ситуацию.

    – То есть журналисты раздувают из мухи слона?

    – Однозначно. Ни одного вопроса к тренеру быть не должно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 20:20
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1709574823
    ,,– То есть журналисты раздувают из мухи слона?,,.... Как будто Америку открыл. И удивление такое искреннее.
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