Абаскаль улетел из Петербурга в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не будет присутствовать на игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».

В день матча испанец улетел из Санкт-Петербурга в Москву.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

«Зенит» примет «Спартак» сегодня.

Начало игры – в 19:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Газпром Арене».

Следите за новостями из мира футбола в нашем телеграм-канале!