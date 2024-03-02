Абаскаль улетел из Петербурга в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не будет присутствовать на игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».
В день матча испанец улетел из Санкт-Петербурга в Москву.
«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня.
- Начало игры – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Газпром Арене».
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