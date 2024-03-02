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    • Абаскаль улетел из Петербурга в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Абаскаль улетел из Петербурга в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не будет присутствовать на игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    В день матча испанец улетел из Санкт-Петербурга в Москву.

    «Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», – сообщил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 15:23
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    Комментарии (37)
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    SuperNils
    1709385388
    зюба опять дрочит
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    subbotaspartak
    1709385895
    Телефон ему отключить
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    zigbert
    1709386043
    Нестандартное решение Абаскаля. Но все равно по телефону будет передавать свои решения во время матча. Хотя может быть и какая то другая причина.
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    Plyash
    1709386944
    Отель без клопов не нашли,вот и уехал.
    Ответить
    Цугундeр
    1709388101
    Правильно.Лучше вовремя умыть руки ,чем запоздало отмывать задницу.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709389882
    Бегут крысы с тонущего корабля. Гыгыгы
    Ответить
    anatolich72
    1709389993
    Тумана много перед игрой, пресса на тему Спартака просто взбесилась. А музыку Краснодар заказывает, а о них не слова. Странно.
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    Ageorgov
    1709392000
    "...а на кресле Абаскаля Я , б , ТРИ буквы нацарапал !" ))))
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    gambler35
    1709394894
    Прикольно будет, если Спартак выиграет, ну вдруг. Тогда те же, кто чмарил Абаскаля, напишут-ну надо же, какой гениальный ход нашел!))
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    СпорЦмен
    1709396411
    Не зря, я в него верил, он должен вознести срамтак до пердива. Абаскаль лучший, все делает правильно! Уважуха ему! :))))
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