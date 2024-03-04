Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Экс-президент РФС: «В России Промес получил бы 20 лет тюрьмы»

    Экс-президент РФС: «В России Промес получил бы 20 лет тюрьмы»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

    «Тема Промеса не очень приятная для обсуждения. По большому счету, если бы такое правонарушение с наркотиками он совершил в России, то получил бы 20 лет тюрьмы. У нас очень жестко наказывают за такие вещи.

    Из этого следует вывод: как говорил Глеб Жеглов [в фильме «Место встречи изменить нельзя»]: «Вор должен сидеть в тюрьме». В данном случае сидеть должен тот, кто совершил такое правонарушение.

    Но все-таки это посторонний для нас человек, он иностранный подданный. Преступление он совершил в Нидерландах, поэтому считать его преступником в России будет небольшой натяжкой.

    С моральной точки зрения я соглашусь с [президентом РПЛ] Александром Алаевым. Конечно, Промесу бы сейчас надо самому определиться – чего же он хочет.

    Если он хочет бегать до конца жизни, то он может стараться вернуться в Россию и прятаться здесь. Если он хочет жить дальше, то ему надо вернуться в Нидерланды, отсидеть положенный срок и заново начинать жить.

    Но это его дело. Во всяком случае, эта тема очень неприятная, и шлейф осужденного человека, который выходит на футбольное поле, мягко говоря, очень неприличный», – заявил Колосков.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
    • Сейчас спартаковец находится в ОАЭ. Там он сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 2
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Депутат Журова отреагировала на новость о вмешательстве российских политиков в дело Промеса 10
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии (29)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Anton01011969
    1709569008
    Ещё один чудила влез!!! Сиди и помалкивай!!! Уж кого, а по тебе давно зона плачет!!!
    Ответить
    aaaaahhhh
    1709569219
    Не исключаю, что в другой стране Колосков бы тоже уже сидел в тюрьме.
    Ответить
    MaxRnD
    1709570236
    Самыми ярыми моралистками в старости становятся бывшие проститутки. Колосков полностью оправдывает это утверждение
    Ответить
    rash1959
    1709571837
    Весь МИД самолётами возит порошок по всему миру, и никто не сидит...
    Ответить
    Вежливый такой
    1709571860
    Пригрели наркошу!
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709572151
    Даже старому хряку стыдно за свинарню, укрывающую бандита и наркобарыгу. Гыгыгы
    Ответить
    anatolich72
    1709572385
    Только не нашим чинушам об этом говорить.
    Ответить
    Fialet
    1709573608
    Какие нахер 20 лет? Дочка Молофейкина попалась на наркоте, и ей допесды, продолжает порнушку снимать.
    Ответить
    NewLife
    1709573760
    Чтобы тебя, Колосков, судили также, как ты хочешь, чтобы судили Промеса, то есть дали бы тебе большой срок до окончания судебных разбирательств, не позволив тебе обжаловать приговор.
    Ответить
    Алексей З
    1709576682
    Да Здравствует самый гуманный суд в мире !!! О Навальном и Кара-Мурзе лучше не вспоминать.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+