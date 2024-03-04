Экс-президент РФС: «В России Промес получил бы 20 лет тюрьмы»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уголовном преследовании вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Тема Промеса не очень приятная для обсуждения. По большому счету, если бы такое правонарушение с наркотиками он совершил в России, то получил бы 20 лет тюрьмы. У нас очень жестко наказывают за такие вещи.

Из этого следует вывод: как говорил Глеб Жеглов [в фильме «Место встречи изменить нельзя»]: «Вор должен сидеть в тюрьме». В данном случае сидеть должен тот, кто совершил такое правонарушение.

Но все-таки это посторонний для нас человек, он иностранный подданный. Преступление он совершил в Нидерландах, поэтому считать его преступником в России будет небольшой натяжкой.

С моральной точки зрения я соглашусь с [президентом РПЛ] Александром Алаевым. Конечно, Промесу бы сейчас надо самому определиться – чего же он хочет.

Если он хочет бегать до конца жизни, то он может стараться вернуться в Россию и прятаться здесь. Если он хочет жить дальше, то ему надо вернуться в Нидерланды, отсидеть положенный срок и заново начинать жить.

Но это его дело. Во всяком случае, эта тема очень неприятная, и шлейф осужденного человека, который выходит на футбольное поле, мягко говоря, очень неприличный», – заявил Колосков.