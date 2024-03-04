Реакция Газзаева на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Валерий Газзаев поделился мнением о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.

Встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей.

«Не знаю, как это комментировать. Пожимаю плечами. Редкое явление. Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть (улыбается)? Ну как можно было уехать и не быть с командой?

«Спартак» вообще уже приучил всех к сюрпризам. С бровки командой руководил помощник Абаскаля, а ему помогал Джикия – действующий футболист...

И красно-белые в итоге сыграли блестяще (смеется). Вот и пойди разберись, в чем там причина», – заявил Газзаев.