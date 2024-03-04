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    • Реакция Газзаева на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Реакция Газзаева на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

    Валерий Газзаев поделился мнением о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».

    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
    • Встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей.

    «Не знаю, как это комментировать. Пожимаю плечами. Редкое явление. Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть (улыбается)? Ну как можно было уехать и не быть с командой?

    «Спартак» вообще уже приучил всех к сюрпризам. С бровки командой руководил помощник Абаскаля, а ему помогал Джикия – действующий футболист...

    И красно-белые в итоге сыграли блестяще (смеется). Вот и пойди разберись, в чем там причина», – заявил Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 16:40
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    Комментарии (9)
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    партизан84
    1709560470
    теперь у каждой собаки мнение спрашивать будут?
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    slavutiq70
    1709561321
    Да что из пальца событие высасываете ...ну уехал и уехал ...на лавке руководить нельзя ... а сидеть где то лавке ****-сарая так себе удовольствие ...лучше дома в спокойной обстановке смотреть и анализировать ....
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    ivany4
    1709561983
    Доколе!!! Из мухи будут делать слона. Всем тупым, игроки Спартака объяснили суть отъезда Гильермо, и даже поделились впечатлением о его отсутствии.
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    шахта Заполярная
    1709563852
    Вот мне интересно, в рпл еще есть команды, кроме как Спартак. Даже если нет ничего, к чему можно придраться, что можно найти под микроскопом, то можно легко придумать, с этим карпов и ему подобные легко справляются, а там уже беззубые старухи разнесут все по интернету в главных новостях, а палкожопые накидают на ветках своего дерьма
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    Cleaner
    1709565049
    Вот тут прав Газзаев. За Спартака давно уже всем СТЫДНО!!!
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    1709565144
    Каждая собака считает своим долгом гавкнуть на эту тему. Абаскаль готовил команду к возобновлению чемпионата на протяжение месяца, на матч он дисквалифицирован, установка на игру дана. Что даст команде тренер, сидящий на трибуне? На базе наверняка есть оборудование, позволяющее сиюминутно отслеживать каждый эпизод, есть связь с исполняющим обязанности, эффективность и результат такого решения на лицо.
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    andr45
    1709569054
    УГАЛЬДЕ «Я не удивлен, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву в день матча с «Зенитом». Гильермо – босс, это его решение» А Газзаев всегда был подстилкой)
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    Константин-Шапкин-google
    1709573304
    Кто такой казаев? Новоиспеченый нахлебник. Кому интересно его мнение
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