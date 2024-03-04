Реакция Газзаева на отъезд Абаскаля в Москву в день матча «Зенит» – «Спартак»

Валерий Газзаев поделился мнением о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля вернуться из Санкт-Петербурга в Москву в день игры 19-го тура РПЛ против «Зенита».
- Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
- Встреча на «Газпром Арене» завершилась нулевой ничьей.
«Не знаю, как это комментировать. Пожимаю плечами. Редкое явление. Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть (улыбается)? Ну как можно было уехать и не быть с командой?
«Спартак» вообще уже приучил всех к сюрпризам. С бровки командой руководил помощник Абаскаля, а ему помогал Джикия – действующий футболист...
И красно-белые в итоге сыграли блестяще (смеется). Вот и пойди разберись, в чем там причина», – заявил Газзаев.