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    • Спартаковца Маслова спросили, считает ли он Промеса преступником

    Спартаковца Маслова спросили, считает ли он Промеса преступником

    Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопросы о задержании в ОАЭ своего одноклубника Квинси Промеса.

    – Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?

    – Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.

    – Его отсутствие влияет на команду.

    – Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.

    – Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против «Зенита».

    – Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».

    – Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.

    – Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… (смеется). Это о чем-то говорит.

    – Такой российский футбол.

    – Да.

    – Как вы узнали, что он не вернется в Россию?

    – В автобусе, когда ехали на посадку.

    – Считаете ли вы Квинси Промеса преступником?

    – Не буду отвечать на этот вопрос.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи – сейчас он под домашним арестом. Судебное заседание по его делу в Эмиратах может пройти в закрытом режиме.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.03.2024 16:16
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    Комментарии (17)
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    Project Бабангида
    1709560050
    вы ещё у постоянных клиентов спросите как они к Промесу относятся. .....или это он и есть ?
    Ответить
    mamba9090909
    1709560171
    Какой то журналист, с прибабахом.
    Ответить
    NewLife
    1709560884
    Прекрасные ответы, Паша. Надо было бы дополнить плевком в рожу этого "интервьюера".
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1709561025
    Сейчас он для спартачей свой парень,как только барыга окажется на нарах будут поливать грязью
    Ответить
    ivany4
    1709562389
    Тупик и тупость отечественной спортивной журналистики! – Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола. И это после заявления президента РПЛ.))) Есчли это главное, то можно заканчивать ЧР и отдать Краснодару золото. Ну или назначить как всегда голубых львов, с северной провинции России.
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    шахта Заполярная
    1709564358
    БЛ* ПРОСТО НЕТ СЛОВ. Про нынешних так называемых журналистов. Вернее слова есть, но только не печатные. Правильно ниже написано, ТУПИК И ТУПОСТЬ.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709566971
    Свинарня это пособники преступника. Стыд и позор антинародным. гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1709580338
    Значит считает и другие тоже считают
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    Aндрей-кадулин-google
    1709580580
    Свинарник это грязь,дерьмо
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