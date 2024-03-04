Спартаковца Маслова спросили, считает ли он Промеса преступником

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопросы о задержании в ОАЭ своего одноклубника Квинси Промеса.
– Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?
– Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.
– Его отсутствие влияет на команду.
– Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.
– Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против «Зенита».
– Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».
– Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.
– Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… (смеется). Это о чем-то говорит.
– Такой российский футбол.
– Да.
– Как вы узнали, что он не вернется в Россию?
– В автобусе, когда ехали на посадку.
– Считаете ли вы Квинси Промеса преступником?
– Не буду отвечать на этот вопрос.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- В пятницу Квинси выпустили из-под стражи – сейчас он под домашним арестом. Судебное заседание по его делу в Эмиратах может пройти в закрытом режиме.