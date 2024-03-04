Спартаковца Маслова спросили, считает ли он Промеса преступником

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопросы о задержании в ОАЭ своего одноклубника Квинси Промеса.

– Вы удивлены ситуацией, которая происходит с Промесом?

– Это его личная жизнь. Не хочу комментировать то, как он живет.

– Его отсутствие влияет на команду.

– Почему? Мы – взрослые люди, если у него есть неприятности, они не должны сказываться на нас.

– Квинси – сильнейший игрок «Спартака» и он не играл против «Зенита».

– Ну, хорошо. Это ваше мнение. Как вы видите, мы вышли и сыграли против «Зенита».

– Вы были удивлены, что он остался в ОАЭ? Это сейчас главная тема российского футбола.

– Я не знаю, что сказать. Если невозвращение Промеса в Россию является главной темой российского футбола, а не возобновление чемпионата… (смеется). Это о чем-то говорит.

– Такой российский футбол.

– Да.

– Как вы узнали, что он не вернется в Россию?

– В автобусе, когда ехали на посадку.

– Считаете ли вы Квинси Промеса преступником?

– Не буду отвечать на этот вопрос.