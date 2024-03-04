Глава РПЛ прокомментировал проблемы с газоном на «Лукойл Арене»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неудобствах, которые вызвал запрет для «Спартака» проводить матч с «Факелом» в 20-м туре РПЛ на «Лукойл Арене». Встреча состоится в «Лужниках».

«Переговоры с «Торпедо» мы не вели. Мы помогали «Спартаку» вести переговоры с московским правительством и руководством «Лужников». Большое спасибо, что пошли они навстречу.

«Торпедо» не по своей вине действительно попало в тяжелую ситуацию – есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть. У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства «Лужников», газон выдержит и будет надлежащего качества.

Проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение», – сказал Алаев.