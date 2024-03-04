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    • Глава РПЛ прокомментировал проблемы с газоном на «Лукойл Арене»

    Глава РПЛ прокомментировал проблемы с газоном на «Лукойл Арене»

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о неудобствах, которые вызвал запрет для «Спартака» проводить матч с «Факелом» в 20-м туре РПЛ на «Лукойл Арене». Встреча состоится в «Лужниках».

    «Переговоры с «Торпедо» мы не вели. Мы помогали «Спартаку» вести переговоры с московским правительством и руководством «Лужников». Большое спасибо, что пошли они навстречу.

    «Торпедо» не по своей вине действительно попало в тяжелую ситуацию – есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть. У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства «Лужников», газон выдержит и будет надлежащего качества.

    Проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение», – сказал Алаев.

    • Матч «Спартак»«Факел» запланирован на 10 марта. На следующий день в «Лужниках» запланирована встреча Первой лиги «Торпедо» – «Тюмень».
    • 29 февраля комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2024 12:58
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    Комментарии (5)
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    СпорЦмен
    1709546489
    Для срамтака нет неудобных положений, "Народная помойка", как никак. :)))
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    Алексей З
    1709548288
    Алаев , ну не нравится ( Торпедо ) в Луже , перенесите в Газпром-Арену, в Питере кб болел достаточно. Кассу бмжам сделаем .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709548493
    В свинарнике видать деньги вложили не в инфраструктуру, а по совету наркоторговца, в его прибыльное предприятие. Гыгыгы
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