Радимов: «Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, как стойку»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал эпизод с первым голом «Динамо» в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ (2:1).

Первый гол на 12‑й минуте забил полузащитник Бителло с передачи Хорхе Карраскаля, который на фланге ушел от Александра Сильянова и сделал передачу в центр.

«Карраскаль здорово сыграл на противоходе, Сильянова обыграл как тумбочку, как стойку. Так защитник не может действовать», – сказал Радимов.