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    • Радимов: «Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, как стойку»

    Радимов: «Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, как стойку»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал эпизод с первым голом «Динамо» в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ (2:1).

    Первый гол на 12‑й минуте забил полузащитник Бителло с передачи Хорхе Карраскаля, который на фланге ушел от Александра Сильянова и сделал передачу в центр.

    «Карраскаль здорово сыграл на противоходе, Сильянова обыграл как тумбочку, как стойку. Так защитник не может действовать», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 12:47
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1709548645
    Радимов, будь мужиком, гнида помойная. Он (Сильянов) как и ты профессиональный футболист. Можно подумать тебя не опускали ниже плинтуса в карьере? Корректней выражайся, гнида.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709550056
    Сдрисни Влад с экрана за извинения пред спамом презренным
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    яцык
    1709555068
    Да красава,хорошо прошел и отдал четкий пас
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