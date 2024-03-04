Радимов: «Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, как стойку»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал эпизод с первым голом «Динамо» в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ (2:1).
Первый гол на 12‑й минуте забил полузащитник Бителло с передачи Хорхе Карраскаля, который на фланге ушел от Александра Сильянова и сделал передачу в центр.
«Карраскаль здорово сыграл на противоходе, Сильянова обыграл как тумбочку, как стойку. Так защитник не может действовать», – сказал Радимов.
- Второй гол у бело-голубых забил Денис Макаров, а у красно-зеленых отличился Рифат Жемалетдинов.
- «Динамо» с 35 очками занимает третье место в РПЛ, «Локомотив» (31) идет пятым.