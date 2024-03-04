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    • Агент оценил возможность трансфера Жорже Фернандеша в ЦСКА

    Агент оценил возможность трансфера Жорже Фернандеша в ЦСКА

    Агент Секу Траоре считает, что летом ЦСКА будет проще договориться о покупке 26-летнего Жорже Фернандеша из «Витории Гимараеш».

    – Как защитник «Витории Гимараеш» Жорже попал в сферу интересов ЦСКА?

    – Я работаю на российский рынок. У меня есть хороший друг, агент Хелио Мартинш, который представляет интересы Жорже Фернандеша. Я сам предложил Жорже ЦСКА, и в клубе сказали, что будут обсуждать его трансфер.

    Были разговоры со спортивным директором армейцев Андреем Мовсесьяном, главным тренером команды Владимиром Федотовым. Мовсесьян, как и Федотов вместе со своими помощниками, одобрил трансфер Фернандеша. Он мне задавал вопросы касательно Жорже, его травм, но я заверил его, что все хорошо.

    – Почему трансфер не осуществился этой зимой?

    – Истинных причин не знаю. Жаль, конечно, что переход не произошел сейчас, но до лета осталось совсем немного. «Витория» хочет выполнить поставленные задачи, они борются за третье место в чемпионате, и, наверное, даже хорошо, что Фернандеш закончит сезон в Португалии, потому что летом у него останется всего год контракта. Летом ЦСКА будет проще договориться с португальским клубом о покупке Жорже.

    • Фернандеш также играл за команды «Порту», «Порту» B, «Тондела», «Касымпаша», молодежную и юношеские сборные Португалии.
    • В этом сезоне он провел за «Виторию Гимараеш» 30 матчей, отметившись 1 голевой передачей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2024 10:31
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1709539610
    ... ещё один агент вместе с селекционерами решили поднять немножко денег)...
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    lek!
    1709543312
    И зачем он с одной передачей . То что его впихивают уже должно настораживать .
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