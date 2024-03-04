Агент оценил возможность трансфера Жорже Фернандеша в ЦСКА

Агент Секу Траоре считает, что летом ЦСКА будет проще договориться о покупке 26-летнего Жорже Фернандеша из «Витории Гимараеш».

– Как защитник «Витории Гимараеш» Жорже попал в сферу интересов ЦСКА?

– Я работаю на российский рынок. У меня есть хороший друг, агент Хелио Мартинш, который представляет интересы Жорже Фернандеша. Я сам предложил Жорже ЦСКА, и в клубе сказали, что будут обсуждать его трансфер.

Были разговоры со спортивным директором армейцев Андреем Мовсесьяном, главным тренером команды Владимиром Федотовым. Мовсесьян, как и Федотов вместе со своими помощниками, одобрил трансфер Фернандеша. Он мне задавал вопросы касательно Жорже, его травм, но я заверил его, что все хорошо.

– Почему трансфер не осуществился этой зимой?

– Истинных причин не знаю. Жаль, конечно, что переход не произошел сейчас, но до лета осталось совсем немного. «Витория» хочет выполнить поставленные задачи, они борются за третье место в чемпионате, и, наверное, даже хорошо, что Фернандеш закончит сезон в Португалии, потому что летом у него останется всего год контракта. Летом ЦСКА будет проще договориться с португальским клубом о покупке Жорже.