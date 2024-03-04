В понедельник, 4 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Интер» и «Дженоа». Матч пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

«Интер»

Команда Симоне Индзаги набрала 69 очков в 26 играх и является лидером Серии А, опережая ближайшего преследователя на 12 баллов (до матча «Наполи» – «Ювентус»). «Интер» добыл 22 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 67:12 (лучшая атака и лучшая защита лиги).

«Дженоа» набрал 33 очка и находится на 12-м месте в таблице. Подопечные Альберто Джилардино добыли 8 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 28:31.

От зоны вылета генуэзцы оторвались на 10 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

29.12.23 «Дженоа» – «Интер» – 1:1;

25.02.22 «Дженоа» – «Интер» – 0:0;

21.08.21 «Интер» – «Дженоа» – 4:0;

28.02.21 «Интер» – «Дженоа» – 3:0;

24.10.20 «Дженоа» – «Интер» – 0:2.

Прогноз на матч «Интер» – «Дженоа»

На своем поле «Интер» редко испытывает проблемы с «Дженоа». Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.80.