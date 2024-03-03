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    • Зарема упрекнула «Зенит» за отсутствие воспитанников в составе

    Зарема упрекнула «Зенит» за отсутствие воспитанников в составе

    Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не видит лидеров в составе «Зенита».

    • Накануне команды сыграли со счетом 0:0.
    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

    «Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

    Сергей Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 15:16
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    Комментарии (49)
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    ...уефан
    1709471616
    ...по-моему всю ПФЛ уже давно пора вывернуть на изнанку, (мехом внутрь(с))...
    Ответить
    aaaaahhhh
    1709471813
    Обещали минимум трёшку, а обманули, не смогли, Ой как стыдно!!! Медведев руки разводил минимум на 5 голов а где они??? опять обманули, Стыдно за "культурную столицу" Одни лжецы. :)
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    JIEGEHDA
    1709472359
    У многих топ клубов нет в команде костяка из своих . Даже в Реале сейчас одни черные(тёмные ) бегают причем своих там по пальцам считать со скамейки можно. В Сити так же . В Баварии тоже. А ведь это топовые команды мира. Но в Зените должны быть свои. Свои по всей Рпл бегают .конечно имея 2 рубля не купишь хлеб за 10. А имея 100 хочется взять ещё и печенье. Спартак пытается мало тратить а Зенит может себе позволить. Причем смешно от своих в Спартаке раз в год каждый ошибается там и стабильно фанаты орут мол что за бревно нафиг так играет
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    NewLife
    1709473323
    Зарема превращается в желчную писклю(
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    NewLife
    1709473867
    Не знаю, согласятся ли со мной синитовцы, но, по-моему, проблемы в том, что сильные новички пока не освоили применявшуюся ранее тактику игры в ручной мяч ногами на футбольном поле, которая сейчас не приносит дивидендов, так как Клава и Вендел отбывают номер, Боррелиоз косячит. Видя это и Дуглас стал пассивен.
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    Дубина
    1709474721
    Стыдно за вошь подзаборную!!! Бичи! Какие там наши) Лучше цыганей инвалидов купить за гос деньги...
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1709475527
    Зинкины звёзды забили на футбол,денюшка и так капает на счёт
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    raritet
    1709476017
    А в чем здесь можно упрекать? Ведь речь не о футболе, а о бизнесе. Купить недорого и продать через пару лет подороже - это проще чем бодаться с молодежью, которая сама заражена деньгизмом, ей не до футбола.
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    dim29
    1709488034
    Тут ведь проблема на поверхности.родители требуют чтобы их чадо играло.идут к директору академий с ноги выбивая дверь.
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    Oldtrafford83
    1709527729
    Все воспитанники Зенита видимо строчат "остроумные" комменты на этом сайте))
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