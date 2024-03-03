Зарема упрекнула «Зенит» за отсутствие воспитанников в составе

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова не видит лидеров в составе «Зенита».

Накануне команды сыграли со счетом 0:0.

«Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.

Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

«Если это такие «заряженные» они на «Спартак» вышли, то другим командам будет еще проще их победить. Наконец у «Зенита» нет лидеров на поле, какими в разные времена были Аршавин и Данни, Халк и Витцель, Дзюба и Азмун, Малком. И нет сильных русских, способных зажечь.

Сергей Семак сетует, что кому-то удалось подписать русских, а кому-то нет. А чем занимается академия «Зенита» столько лет? Где ее выпускники?» – сказала Зарема.