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    • «Верона» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 3 марта

    «Верона» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 3 марта

    3 марта «Верона» и «Сассуоло» откроят программу матчей 27 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

    «Верона»

    Команда Марко Бароне проводит не выдающийся сезон и располагается впритык к зоне вылета, опережая «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям. Такие игры как в Вероне принято называть «матчами за шесть очков».

    «Сассуоло»

    На неделе терпящий бедствие «Сассуоло» решился на смену тренера. Алессио Дионизи указали с вещами на выход, а его место занял опытнейший Давиде Баллардини. Известному специалисту доверили спасать «Сассуоло» от вылета в Серию Б.

    Личные встречи

    Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

    Прогноз на матч «Верона» – «Сассуоло»

    «Верона» играет на своем поле и выглядит явным фаворитом. Предположим, что хозяева как минимум не проиграют. Рекомендованная ставка: победа «Вероны» с форой 0 (1,65).

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:21
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