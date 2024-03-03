3 марта «Верона» и «Сассуоло» откроят программу матчей 27 тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Верона»

Команда Марко Бароне проводит не выдающийся сезон и располагается впритык к зоне вылета, опережая «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям. Такие игры как в Вероне принято называть «матчами за шесть очков».

«Сассуоло»

На неделе терпящий бедствие «Сассуоло» решился на смену тренера. Алессио Дионизи указали с вещами на выход, а его место занял опытнейший Давиде Баллардини. Известному специалисту доверили спасать «Сассуоло» от вылета в Серию Б.

Личные встречи

Три крайних очных противостояния команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Верона» – «Сассуоло»

«Верона» играет на своем поле и выглядит явным фаворитом. Предположим, что хозяева как минимум не проиграют. Рекомендованная ставка: победа «Вероны» с форой 0 (1,65).