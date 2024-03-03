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    «Динамо» – «Локомотив»: прогноз на матч 19 тура РПЛ, 3 марта

    В рамках 19-го тура Премьер-Лиги 3 марта 2024 года в 16:30 по московскому времени состоится матч между «Динамо» и «Локомотив».

    «Динамо»

    «Динамо» занимает 3-е место с 32 очками после 18 матчей. Команда продемонстрировала солидные результаты – 8 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница голов – +7 (29:22).

    «Локомотив»

    «Локомотив» занимает 4-е место с 31 очками. За 18 матчей команда одержала 8 побед, сыграла в ничью 7 раз и потерпела 3 поражения. Разница голов – +6 (29:23).

    Прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив»

    История личных встреч команд насчитывает 169 матчей, в которых 84 раза побеждали динамовцы, в 48 играх выигрывал «Локомотив». «Динамо» отличилось 357 голами, а «Локомотив» забил 235 голов.

    «Локомотив» выигрывает в последних 7 матчах.

    В предстоящей встрече, несмотря на текущую форму команд, а также турнирное положение – обе команды соседствуют в РПЛ. Предположим, «Динамо» выиграет этот матч (2.29), голов забито будет немало (ТБ 2.5 – 1.77), к тому же вратари обеих команд вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности (ОЗ, да – 1.59).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:14
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