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    Газзаев раскритиковал игру Дзюбы против «Динамо»

    Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

    «Динамо» провело сильный первый тайм в дерби с «Локомотивом» и заслуженно одержало итоговую победу. Железнодорожники до перерыва мне совсем не понравились, слишком пассивные. Во второй половине встречи интрига появилась. Сработали замены Галактионова.

    При всем моем уважении к Артему Дзюбе, в современном футболе так уже не играют. Поэтому его замена, конечно, напрашивалась. Вышли более молодые и быстрые игроки группы атаки. Совсем другие скорости.

    А в первом тайме, получается, 10 футболистов «Локо» играли против 11 человек «Динамо»... Вы меня понимаете. Надо же давать шанс молодым, которые из-за этой ситуации не растут, не прогрессируют.

    Ведь во втором тайме с появлением на поле Пиняева, Сулейманова, Сарвели картина резко поменялась. «Локо» действительно стали удаваться интересные комбинации, пусть и хаотичные. «Динамо» предстало более целостной командой.

    Конечно, Карраскаль выделялся. Но главное, чтобы он на этом уровне продержался до конца сезона. В ЦСКА колумбиец тоже выдавал прекрасные игры, а потом три-четыре матча его не видно... В итоге армейцы с ним расстались.

    В дерби он сделал первый гол, совершив блестящий проход. Специально посчитал: в штрафной было шесть игроков «Локомотива», а Карраскаль всех проскочил и выкатил пас Бителло.

    Какая-то коллективная безответственность железнодорожников. Как они готовились к сезону?! По-моему, матч показал: для борьбы за высокие места «Локомотиву» нужны еще три-четыре исполнителя высокого класса», – сказал Газзаев.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 35 очками после 19 туров.
    • «Локомотив» опустился на пятую позицию с 31 очком.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2024 11:03
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709713470
    Дзюбинатор давно уже сбитый лётчик. Гыгыгы
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    ...уефан
    1709713666
    ...прав усатый)...
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    DOCTOR PENALTY
    1709715271
    Очень похоже, что Дзюба затеял очередную интригу для слива тренера. (((
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    Вася-Шторм-google
    1709717944
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