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    • Черчесов — об активности Дзюбы в медиа: «Я бы ему это не разрешал»

    Черчесов — об активности Дзюбы в медиа: «Я бы ему это не разрешал»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о медийной активности нападающего Артема Дзюбы, выступающего в «Локомотиве».

    «Я бы ему это не разрешал. Ну он знает, как бы мы с ним разговаривали. Надо концентрироваться на своей работе. В конце концов, человек в любом возрасте может что-то думать, планировать, это не запрещено. Другое дело, что сегодня есть его непосредственная работа, где он должен представлять клуб.

    Я знаю, что определенные сборы он пропустил, видно, что функционально он пока не готов, и мы знаем, что Артему с его габаритами важно быть готовым функционально, да и ментально. Ни того, ни другого в Дзюбе в матче с «Динамо» я не увидел и расстроился, что он не проявил себя.

    Этот негатив его взбодрит, потому что ему нужен определенный толчок от тренера, от журналиста или от ситуации. Так что в следующей игре он будет другим, в чем я не сомневаюсь», – сказал Черчесов.

    • В матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» Дзюба был заменен в перерыве. «Локомотив» проиграл бело-голубым со счетом 1:2.
    • Сообщалось, что 35-летний Дзюба пропустил второй сбор «Локо» по медицинским причинам.

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    Источник: Smotrim.ru

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    06.03.2024 11:57
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1709718278
    Проявит конечно же себя наш рекордсмен ,не сомневаемся
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    Plyash
    1709719540
    Пора со спортом завязывать,да в порно индустрию податься,пока морда не постарела и возраст позволяет.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1709726448
    Чё-то закрадывается подозрение, что Дзюба начал "футбол" против Галактионова. (((
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    zigbert
    1709731029
    Все дело в том что в шоу-бизнесе можно подурачиться и все сойдет с рук. Футбол требует к себе более серьезного отношения.
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    алдан2014
    1709732346
    Дзюбу ,ты хоть на цепь посади,язык у него впереди мысли. Такой он есть,бывает. Уродился такой
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