Черчесов — об активности Дзюбы в медиа: «Я бы ему это не разрешал»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о медийной активности нападающего Артема Дзюбы, выступающего в «Локомотиве».

«Я бы ему это не разрешал. Ну он знает, как бы мы с ним разговаривали. Надо концентрироваться на своей работе. В конце концов, человек в любом возрасте может что-то думать, планировать, это не запрещено. Другое дело, что сегодня есть его непосредственная работа, где он должен представлять клуб.

Я знаю, что определенные сборы он пропустил, видно, что функционально он пока не готов, и мы знаем, что Артему с его габаритами важно быть готовым функционально, да и ментально. Ни того, ни другого в Дзюбе в матче с «Динамо» я не увидел и расстроился, что он не проявил себя.

Этот негатив его взбодрит, потому что ему нужен определенный толчок от тренера, от журналиста или от ситуации. Так что в следующей игре он будет другим, в чем я не сомневаюсь», – сказал Черчесов.