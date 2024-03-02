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    • Зарема упрекнула новое руководство «Спартака» по семи пунктам

    Зарема упрекнула новое руководство «Спартака» по семи пунктам

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой в адрес нового руководства клуба.

    «Менеджеры от «Лукойла» очень красиво и правдоподобно рассказывали ТАСС и болельщикам, что их цель – не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров.

    Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.

    В итоге на март 2024: 1) поле не готово; 2) конфликт с капитаном команды; 3) лучший игрок не с командой; 4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона; 5) в медиа поле клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы «Лукойла»; 6) благотворительный фонд «Спартак детям» закрыт, а новый не создан до сих пор; 7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?

    Сезон еще не закончен, все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» – сказала Салихова.

    • Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Тем не менее испанец решил вернуться в Москву, чтобы посмотреть матч на клубной базе.
    • Начало встречи «Зенит»«Спартак» на «Газпром Арене» – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.
    • Полузащитник «Спартака» Квинси Промес задержан полицией в ОАЭ.
    • Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что покинет клуб летом, если Абаскаль останется главным тренером.
    • «Спартак» не сможет провести матч 20-го тура с «Факелом» на «Лукойл Арене» из-за неготовности поля стадиона.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.03.2024 19:00
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    k611
    1709396389
    А с вами всё было с клубом в порядке? Чтож вы насущные вопросы не решали.
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