Зарема упрекнула новое руководство «Спартака» по семи пунктам

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с критикой в адрес нового руководства клуба.

«Менеджеры от «Лукойла» очень красиво и правдоподобно рассказывали ТАСС и болельщикам, что их цель – не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров.

Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.

В итоге на март 2024: 1) поле не готово; 2) конфликт с капитаном команды; 3) лучший игрок не с командой; 4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона; 5) в медиа поле клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы «Лукойла»; 6) благотворительный фонд «Спартак детям» закрыт, а новый не создан до сих пор; 7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?

Сезон еще не закончен, все чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» – сказала Салихова.