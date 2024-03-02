Бубнов дал прогноз на матч «Зенита» со «Спартаком»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«2:1. «Зенит» усилил все, что хотел усилить. У «Спартака» одно приобретение Манфред Угальде, насколько дорогостоящий новичок сможет себя проявить, посмотрим. Если в начале сезона у команды Семака были проблемы, то сейчас никаких проблем нет. Москвичи в целом состав сохранили, начали неплохо, но потом Абаскаль начал дергаться с составом, из-за этого и проблемы пошли. Конкретно на эту игру, насколько знаю, четыре человека не поехали из обоймы, значит будут проблемы со скамейкой.

У «Зенита» ничего подобного и близко нет! Команде нужно побеждать, чтобы не отстать от «Краснодара», тем более дома играют. Вряд ли выиграть получится легко, но полагаю, что коллектив из Санкт-Петербурга справится», – написал Бубнов.