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    • Стало известно, когда совет директоров «Спартака» обсудит ситуацию в клубе

    Стало известно, когда совет директоров «Спартака» обсудит ситуацию в клубе

    В начале следующей недели в «Спартаке» планируется заседание совета директоров. По данным Metaratings.ru, на нем состоится подведение промежуточных итогов выступления команды в сезоне-2023/24 и обсуждение текущей ситуации в клубе.

    Отставка Гильермо Абаскаля из-за его решения улететь из Санкт-Петербурга в Москву в день матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» к рассмотрению предварительно не планируется. Вместе с тем главный тренер команды объяснит свой поступок на совете директоров. На данный момент он обосновал свое решение улететь в Москву тем, что там ему удобнее смотреть футбол.

    • Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали в сезоне-2022/23.
    • В феврале 2023-го контракт с испанским специалистом продлили до окончания сезона-2024/25.
    • Абаскаль был дисквалифицирован на матч с «Зенитом», но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Встреча 19-го тура «Зенит»«Спартак» состоится в субботу, 2 марта и начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Metaratings.ru

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    02.03.2024 17:12
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    Комментарии (5)
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    BRO_football
    1709389111
    И комментаторов с Бомбардира обязательно позовите.
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    DVOK68
    1709389377
    Деятели) Ситуацию в клубе надо было обсуждать полгода назад.
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    paracetamol
    1709394290
    И что они будут обсуждать? Снятие с чемпионата РПЛ и переход в пердив?
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