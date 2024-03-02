Стало известно, когда совет директоров «Спартака» обсудит ситуацию в клубе

В начале следующей недели в «Спартаке» планируется заседание совета директоров. По данным Metaratings.ru, на нем состоится подведение промежуточных итогов выступления команды в сезоне-2023/24 и обсуждение текущей ситуации в клубе.
Отставка Гильермо Абаскаля из-за его решения улететь из Санкт-Петербурга в Москву в день матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» к рассмотрению предварительно не планируется. Вместе с тем главный тренер команды объяснит свой поступок на совете директоров. На данный момент он обосновал свое решение улететь в Москву тем, что там ему удобнее смотреть футбол.
- Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года.
- Под его руководством клуб выиграл бронзовые медали в сезоне-2022/23.
- В феврале 2023-го контракт с испанским специалистом продлили до окончания сезона-2024/25.
- Абаскаль был дисквалифицирован на матч с «Зенитом», но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
- Встреча 19-го тура «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 2 марта и начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.