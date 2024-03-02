Стало известно, когда совет директоров «Спартака» обсудит ситуацию в клубе

В начале следующей недели в «Спартаке» планируется заседание совета директоров. По данным Metaratings.ru, на нем состоится подведение промежуточных итогов выступления команды в сезоне-2023/24 и обсуждение текущей ситуации в клубе.

Отставка Гильермо Абаскаля из-за его решения улететь из Санкт-Петербурга в Москву в день матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» к рассмотрению предварительно не планируется. Вместе с тем главный тренер команды объяснит свой поступок на совете директоров. На данный момент он обосновал свое решение улететь в Москву тем, что там ему удобнее смотреть футбол.