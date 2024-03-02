Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура АПЛ в котором сыграют «Ноттингем Форест» против «Ливерпуля». Игра состоится 2 марта, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Тоффоло, Омобамиделе, Мурилло, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Домингес, Эланга, Йейтс, Ориги.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Ливерпуль»: Келлехер, ван Дейк, Конате, Робертсон, Брэдли, Гомес, МакАллистер, Кларк, Диас, Гакпо, Эллиотт.

Главный тренер: Юрген Клопп