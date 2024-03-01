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    • «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 2 марта

    2 марта «Ноттингем Форест» проведет домашний поединок АПЛ против «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

    «Ноттингем Форест»

    На неделе команда Нуну Эшпириту Санту вылетела из Кубка Англии, уступив на своем поле «Манчестер Юнайтед» (0:1). Теперь «Ноттингем Форест» может сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» испытывает проблемы с составом, но это не мешает команде с «Энфилд Роуд» побеждать. Вслед за триумфом в финале Кубка Лиги с «Челси» (1:0) последовал успех в матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:0). Юрген Клопп доверяет молодым парням из академии и те реализовывают свой шанс проявить себя.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 29.10.2023 «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест» 3:0
    • 22.04.2023 «Ливерпуль» – «Ноттингем Форест» 3:2
    • 22.10.2022 «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль» 1:0

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»

    И «Ноттингем», и «Ливерпуль» регулярно забивают и не менее регулярно пропускают. Рекомендованная ставка: тотал больше 2,5 голов (1,50).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 15:54
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