2 марта «Ноттингем Форест» проведет домашний поединок АПЛ против «Ливерпуля». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Ноттингем Форест»

На неделе команда Нуну Эшпириту Санту вылетела из Кубка Англии, уступив на своем поле «Манчестер Юнайтед» (0:1). Теперь «Ноттингем Форест» может сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» испытывает проблемы с составом, но это не мешает команде с «Энфилд Роуд» побеждать. Вслед за триумфом в финале Кубка Лиги с «Челси» (1:0) последовал успех в матче Кубка Англии против «Саутгемптона» (3:0). Юрген Клопп доверяет молодым парням из академии и те реализовывают свой шанс проявить себя.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»

И «Ноттингем», и «Ливерпуль» регулярно забивают и не менее регулярно пропускают. Рекомендованная ставка: тотал больше 2,5 голов (1,50).