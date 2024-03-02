В «Зените» ответили Глушакову, который сказал, что его трижды звали в петербургский клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев с юмором отреагировал на слова Дениса Глушакова о петербургском клубе.

– Денис Глушаков заявил, что его трижды звали в «Зенит». Это действительно так?

– Денис – неплохой футболист. И даже можно сказать – хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова.

Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.