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    • В «Зените» ответили Глушакову, который сказал, что его трижды звали в петербургский клуб

    В «Зените» ответили Глушакову, который сказал, что его трижды звали в петербургский клуб

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев с юмором отреагировал на слова Дениса Глушакова о петербургском клубе.

    Денис Глушаков заявил, что его трижды звали в «Зенит». Это действительно так?

    – Денис – неплохой футболист. И даже можно сказать – хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова.

    Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.

    • Глушаков 6 сезонов провел в «Спартаке».
    • В январе ему исполнилось 37 лет.
    • В конце февраля полузащитник перешел в армянский «Урарту», заключив контракт до июня.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 16:16
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1709386204
    Глушак не первый и не последний пытающийся примазаться к ВЕЛИКОМУ!
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    Дубина
    1709386268
    Газпрому ни верит ни кто ни единому помойному слову)))
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    Romeo 123
    1709388391
    Через пару лет глушаков скажет что его звали в Реал
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709390165
    Губошлеп не уровень Зенита был. Гыгыгы
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    ss21
    1709397520
    Глушаков давно имеет имидж ну как бы сказать переменчивого фантазера.
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