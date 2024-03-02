Глушаков рассказал, сколько раз его звали в «Зенит»: «Никогда не пойду!»

Новичок «Урарту» Денис Глушаков дал понять, что не видит себя в «Зените».

– Вас много раз за карьеру звал к себе «Зенит». Вспоминая это сейчас, не жалеете, что так и не получилось перейти туда?

– Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось.

– Вдруг этим летом позовут…

– Нет, я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут (улыбается).