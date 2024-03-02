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    • Глушаков рассказал, сколько раз его звали в «Зенит»: «Никогда не пойду!»

    Глушаков рассказал, сколько раз его звали в «Зенит»: «Никогда не пойду!»

    Новичок «Урарту» Денис Глушаков дал понять, что не видит себя в «Зените».

    – Вас много раз за карьеру звал к себе «Зенит». Вспоминая это сейчас, не жалеете, что так и не получилось перейти туда?

    Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось.

    – Вдруг этим летом позовут…

    – Нет, я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут (улыбается).

    • Глушаков 6 сезонов провел в «Спартаке».
    • В январе ему исполнилось 37 лет.
    • Контракт российского полузащитника с «Урарту» рассчитан до июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.03.2024 11:11
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    Комментарии (16)
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    СпорЦмен
    1709368722
    Жалко его срамтак не вернёт. Вот был бы супер трансфер. VVM1964 был бы в экстазе. :))))
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    zra78
    1709368870
    )))))) Во пиз.абол
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1709368928
    ГЛУШАКОВ в ЗЕНИТе ?????? не смешите ...он провокатор как и ДЗЮБА
    Ответить
    Айболид
    1709369034
    Он не просто3,14здобол , а 3,14ДОБОЛИЩЕ ))))))))))))))))))))))
    Ответить
    Алексей З
    1709369455
    Играет в Урарту и журналист спрашивает о Зените, ну это что ? Днище журналистики.
    Ответить
    BVG4
    1709371227
    Ураааааа! Кранты Зениту!!!! Ыщо один "русский месси" ему отказал! Если б был не из секты, наверняка перешел бы! Ведь за него (ну подумаешь колхозник) зенитчики готовы были отдать кому угодно рекордные 65-69 лямов - хоть "зеленых, хоть евро, даже сегодня (вернее 10 дней назад!) И Тогда вполне вероятно и реально (с такими-то глушаковскими ТТД) у Зенита замаячило бы очередное чемпионство, а у орденоносца - очередной титул! Ну а так, пипец,... не видать им этого, ...теперь наверняка Краснодар! Пусть теперь поплачут...:)))))))
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    VVM1964
    1709372728
    "Меня царицей соблазняли, но не поддался я! ..." ))) (х.ф. Иван Васильевич меняет профессию )
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    anatolich72
    1709374084
    Посмотрел на деградацию радимова и бороновского-аршавина, и сделал правильные выводы.
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    srg38
    1709375362
    Он так же говорил про Спартак, когда был в Локо
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    DMитрий
    1709413211
    И все три раза были 1 апреля... В ночь на 2-е у Глушака привставал от гордости и чувства собственного достоинства. В один из таких дней он и пошел в сауну со своей... Но это уже др. история.
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