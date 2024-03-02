Глушаков рассказал, сколько раз его звали в «Зенит»: «Никогда не пойду!»

Новичок «Урарту» Денис Глушаков дал понять, что не видит себя в «Зените».
– Вас много раз за карьеру звал к себе «Зенит». Вспоминая это сейчас, не жалеете, что так и не получилось перейти туда?
– Меня три раза звали туда. Я рад, как все в итоге у меня сложилось.
– Вдруг этим летом позовут…
– Нет, я никогда не пойду в «Зенит»! Да и меня не позовут (улыбается).
- Глушаков 6 сезонов провел в «Спартаке».
- В январе ему исполнилось 37 лет.
- Контракт российского полузащитника с «Урарту» рассчитан до июня.