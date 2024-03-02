В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре примеры сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 23:00 (мск).
«Атлетик»
Команда Эрнесто Вальверде занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков. «Атлетик» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 46:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 3 очка.
«Барселона»
«Барселона» набрала 57 очков в 26 играх и находится на 3-м месте в таблице. Подопечные Хави добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 56:34. Отставание от лидирующего в Примере «Реала» – 8 очков.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Примере:
- 22.10.23 «Барселона» – «Атлетик» – 1:0;
- 12.03.23 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
- 23.10.22 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;
- 27.02.22 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;
- 21.08.21 «Атлетик» – «Барселона» – 1:1.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»
«Барселона» удачно играет с басками в последние годы, но нынешняя форма каталонцев вызывает большие вопросы. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.78.