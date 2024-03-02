Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетик» – «Барселона»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта

    «Атлетик» – «Барселона»: прогноз на матч 27 тура Примеры, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре примеры сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 23:00 (мск).

    «Атлетик»

    Команда Эрнесто Вальверде занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков. «Атлетик» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 46:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 3 очка.

    «Барселона»

    «Барселона» набрала 57 очков в 26 играх и находится на 3-м месте в таблице. Подопечные Хави добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 56:34. Отставание от лидирующего в Примере «Реала» – 8 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 22.10.23 «Барселона» – «Атлетик» – 1:0;
    • 12.03.23 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
    • 23.10.22 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;
    • 27.02.22 «Барселона» – «Атлетик» – 4:0;
    • 21.08.21 «Атлетик» – «Барселона» – 1:1.

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

    «Барселона» удачно играет с басками в последние годы, но нынешняя форма каталонцев вызывает большие вопросы. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.78.

    Новости по теме
    Хави выругался во время матча с «Атлетиком»: «Пошел ты, чувак, я проклят!»
    Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге
    Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (0:0), отставание от «Реала» – 8 очков
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2024 14:38
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+