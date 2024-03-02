В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре примеры сыграют «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Матч пройдет в Бильбао, начало – в 23:00 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде занимает 5-е место в таблице, набрав 49 очков. «Атлетик» добыл 14 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей 46:26. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 3 очка.

«Барселона»

«Барселона» набрала 57 очков в 26 играх и находится на 3-м месте в таблице. Подопечные Хави добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 56:34. Отставание от лидирующего в Примере «Реала» – 8 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Барселона»

«Барселона» удачно играет с басками в последние годы, но нынешняя форма каталонцев вызывает большие вопросы. Прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.78.