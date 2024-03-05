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    • Возвращение Педри на поле в составе «Барселоны» может быть отложено

    Возвращение Педри на поле в составе «Барселоны» может быть отложено

    Полузащитник «Барселоны» Педри из-за повреждения может больше не сыграть в нынешнем сезоне. По словам журналиста Хосе Альвареса Гайи, нет гарантий, что игрок еще раз появится на поле в этот период.

    Ранее сообщалось, что Педри пропустит 5-6 недель.

    Для игрока это уже третья травма за сезон, суммарно он уже пропустил более 100 дней. Он был заменен в перерыве матча 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0) из-за повреждения мышцы бедра.

    • 21-летний Педри сыграл в этом сезоне 24 матча, забил 2 гола и отдал 4 передачи.
    • Хавбек выступает в «Барселоне» с лета 2020 года, а до этого провел один сезон на профессиональном уровне в «Лас-Пальмасе».

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    Источник: страница El Chiringuito TV в соцсети X

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    05.03.2024 10:04
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