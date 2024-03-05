Возвращение Педри на поле в составе «Барселоны» может быть отложено

Полузащитник «Барселоны» Педри из-за повреждения может больше не сыграть в нынешнем сезоне. По словам журналиста Хосе Альвареса Гайи, нет гарантий, что игрок еще раз появится на поле в этот период.

Ранее сообщалось, что Педри пропустит 5-6 недель.

Для игрока это уже третья травма за сезон, суммарно он уже пропустил более 100 дней. Он был заменен в перерыве матча 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0) из-за повреждения мышцы бедра.