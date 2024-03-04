Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави получил предупреждение за споры с судьей Алехандро Эрнандесом Эрнандесом в гостевом матче 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0). Он был недоволен тем, что рефери показал защитнику Рональду Араухо желтую карточку за срыв атаки.

Это предупреждение стало для Хави уже 15-м с момента, когда он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. У него их больше, чему у любого другого тренера в Ла Лиге.