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    • Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге

    Назван самый недисциплинированный главный тренер в Ла Лиге

    Главный тренер «Барселоны» Хави получил предупреждение за споры с судьей Алехандро Эрнандесом Эрнандесом в гостевом матче 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0). Он был недоволен тем, что рефери показал защитнику Рональду Араухо желтую карточку за срыв атаки.

    Это предупреждение стало для Хави уже 15-м с момента, когда он возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. У него их больше, чему у любого другого тренера в Ла Лиге.

    • Ранее Хави заявил об уходе со своего поста по завершении сезона.
    • «Барселона» занимает третье место в Примере с 58 очками после 27 туров. Отставание команды от «Жироны» составляет 1 очко, от «Реала» – 8.

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    Источник: страница Opta Jose в соцсети X

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    04.03.2024 08:58
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