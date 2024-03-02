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    «Лион» – «Ланс»: прогноз на матч 24 тура Лиги 1, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 24-м туре Лиги 1 встречаются «Лион» и «Ланс». Игра состоится в Лионе, начало – в 22:45 (мск).

    «Лион»

    «Лион», возглавляемый Пьером Сажем, с 28 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице. Команда в нынешнем сезоне победила 8 раз, 4 игры свела вничью и в 11 встречах проиграла, разница мячей – 25:35.

    В предыдущих 4 турах «Лион» одержал 4 победы – в число поверженных команд вошли «Ницца» и «Марсель».

    «Ланс»

    «Ланс» замыкает первую шестерку Лиги 1 с 36 очками. У команды Франка Эза 10 побед, 6 ничьих и 7 поражений при разнице мячей 30:24.

    От зоны Лиги чемпионов (топ-3) «Ланс» отстает на 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 02.12.23 «Ланс» – «Лион» – 3:2;
    • 12.02.23 «Лион» – «Ланс» – 2:1;
    • 02.10.22 «Ланс» – «Лион» – 1:0;
    • 19.02.22 «Ланс» – «Лион» – 1:1;
    • 30.10.21 «Лион» – «Ланс» – 2:1.

    Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

    После вылета из Лиги Европы «Лансу» остается сосредоточиться на чемпионате, а «Лион» намерен продолжить свой путь к зоне еврокубков. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:20
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