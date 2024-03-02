В воскресенье, 3 марта, в 24-м туре Лиги 1 встречаются «Лион» и «Ланс». Игра состоится в Лионе, начало – в 22:45 (мск).

«Лион»

«Лион», возглавляемый Пьером Сажем, с 28 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице. Команда в нынешнем сезоне победила 8 раз, 4 игры свела вничью и в 11 встречах проиграла, разница мячей – 25:35.

В предыдущих 4 турах «Лион» одержал 4 победы – в число поверженных команд вошли «Ницца» и «Марсель».

«Ланс»

«Ланс» замыкает первую шестерку Лиги 1 с 36 очками. У команды Франка Эза 10 побед, 6 ничьих и 7 поражений при разнице мячей 30:24.

От зоны Лиги чемпионов (топ-3) «Ланс» отстает на 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

02.12.23 «Ланс» – «Лион» – 3:2;

12.02.23 «Лион» – «Ланс» – 2:1;

02.10.22 «Ланс» – «Лион» – 1:0;

19.02.22 «Ланс» – «Лион» – 1:1;

30.10.21 «Лион» – «Ланс» – 2:1.

Прогноз на матч «Лион» – «Ланс»

После вылета из Лиги Европы «Лансу» остается сосредоточиться на чемпионате, а «Лион» намерен продолжить свой путь к зоне еврокубков. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70.