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    • «Эмполи» – «Кальяри»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    «Эмполи» – «Кальяри»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Эмполи» и «Кальяри». Игра состоится в Эмполи, начало – в 17:00 (мск).

    «Эмполи»

    «Эмполи» под руководством Паоло Дзанетти набрал 25 очков в 26 матчах и находятся на 13-й строчке в таблице. На счету «Эмполи» 6 побед, 7 ничьих и 13 поражений, разница мячей 22:40. Отрыв от зоны вылета – 5 очков.

    «Кальяри»

    Коллектив Клаудио Раньери с 20 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. У команды 4 победы, 8 ничьих и 14 поражений при разнице мячей 24:47. От спасительной 17-й строчки команда отстает по дополнительным показателям.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 30.12.23 «Кальяри» – «Эмполи» – 0:0;
    • 13.02.22 «Эмполи» – «Кальяри» – 1:1;
    • 23.09.21 «Кальяри» – «Эмполи» – 0:2;
    • 21.01.19 «Кальяри» – «Эмполи» – 2:2;
    • 20.08.18 «Эмполи» – «Кальяри» – 2:0.

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Кальяри»

    «Эмполи» не проигрывает 6 матчей кряду, «Кальяри» 6 туров не может победить. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.53.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:07
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