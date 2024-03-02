В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Эмполи» и «Кальяри». Игра состоится в Эмполи, начало – в 17:00 (мск).

«Эмполи» под руководством Паоло Дзанетти набрал 25 очков в 26 матчах и находятся на 13-й строчке в таблице. На счету «Эмполи» 6 побед, 7 ничьих и 13 поражений, разница мячей 22:40. Отрыв от зоны вылета – 5 очков.

«Кальяри»

Коллектив Клаудио Раньери с 20 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. У команды 4 победы, 8 ничьих и 14 поражений при разнице мячей 24:47. От спасительной 17-й строчки команда отстает по дополнительным показателям.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

30.12.23 «Кальяри» – «Эмполи» – 0:0;

13.02.22 «Эмполи» – «Кальяри» – 1:1;

23.09.21 «Кальяри» – «Эмполи» – 0:2;

21.01.19 «Кальяри» – «Эмполи» – 2:2;

20.08.18 «Эмполи» – «Кальяри» – 2:0.

Прогноз на матч «Эмполи» – «Кальяри»

«Эмполи» не проигрывает 6 матчей кряду, «Кальяри» 6 туров не может победить. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.53.